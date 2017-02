Gjykata e Apelit u vërteton 44 vite burgim të akuzuarve për vjedhje

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tre të akuzuarve, A.Z., M.K. dhe Sh.D. u janë vërtetuar dënimet me burgim. I pari u dënua me 20 vjet, ndërsa dy të tjerët me nga 14.

Lidhur me të akuzuarin Sh.K. gjykata ka vendosur të ndryshoj vetëm vendimin mbi dënim, ashtu që nga 16 vjet burgim sa ishte dënuar në shkallë të parë, kolegji e ka dënuar me 15 vjet e 6 muaj.

Gjykata e Apelit e ka refuzuar ankesën e prokurorisë si të pa bazuar, ndërsa atë të përfaqësuesit të palës se dëmtuar e ka hudhur poshtë si të pa lejuar.

Në çështje të tjera aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, ka mbetur i pa ndryshuar.