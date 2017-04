Gjermani/Zhduket pa gjurmë i riu shqiptar me një shoqe të tij

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dy tinejxherë, një shqiptar 17 vjeçar me qëndrim në Gjermani i quajtur Ajet Berisha dhe shoqja e tij gjermane, 16 vjeçe janë zhdukur prej tri ditësh, pra nga 6 prilli, shkruan augsburgerallgemeine.de. Ata, të enjten që shkoi janë larguar në drejtim të panjohur me çantat e tyre të shpinës dhe me një qen, transmeton albinfo.ch. Berisha ka ikur deri tash disa herë nga shtëpia e prindërve dhe për këtë arsye është i njohur nga policia.

Vajza që ka ikur me të ka pasur probleme në familje, siç bën të ditur policia, dhe kjo besohet të jetë arsyeja e ikjes së saj.

Policia e Augsburgut lut qytetarët për bashkëpunim lidhur me rastin.