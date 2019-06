Padyshim diaspora paraqet një burim të rëndësishëm të financimit të ekonomive familjare në Kosovë.

Gjermania është shteti nga ku kosovarët më së shumti dërgojnë pare, pastaj renditet Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dërgesa të diasporës. Në pjesën e parë të vitit 2019, rritja e remitencave është për 4.5 për qind më e madhe se vitin 2018. Po ashtu, rritja e vlerës së dërgesave nga bashkatdhetarët në krahasim me vitin e kaluar është më e madhe.

“Remitencat e pranuara në Kosovë, që njëherësh paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë së të ardhurave dytësore shënuan vlerën prej 113 milionë euro deri në shkurt 2019, apo 4.5 për qind më shumë krahasuar me periudhën e njëjtët të vitit 2018”, thuhet në raportin “Vlerësimi tremujor i zhvillimeve makroekonomike, tremujori i parë 2019”, shkruan Telegrafi.

Remitencat e pranuara në Kosovë nga diaspora, që njëherësh paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë së të ardhurave dytësore, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vijnë kryesisht nga Gjermania pasuar nga Zvicra, SHBA-ja, Italia, Austria, Franca dhe shtete të tjera.

“Remitencat që pranohen në Kosovë kryesisht vijnë nga Gjermania dhe Zvicra, vende këto nga të cilat dërgohen 40.4 përkatësisht 21.7 për qind e gjithsej remitencave. Një pjesë e konsiderueshme e remitancave është pranuar edhe nga SHBA-të, gjegjësisht 6.7 për qind e gjithsej remitencave të pranuara në Kosovë”, vijon raporti. Për sa i përket pjesëmarrjes së remitencave, vendi ynë është ekonomia e katërt në rajonin e Evropës.

“Me 15.9 për qind, Kosova është ekonomia e katërt në rajonin Evropë dhe Azi Qendrore, për nga përqindja e pjesëmarrjes së remitancave në Prodhimin e Brendshëm Bruto për vitin 2018”, kjo është bërë e ditur në raportin për Migrim dhe Zhvillim të Bankës Botërore, shkruan Telegrafi.

Pjesëmarrja e Kosovës në remitenca

Raporti analizon edhe koston për të dërguar remitenca dhe ka gjetur se në këtë rajon vendet prej nga është më së shtrenjti të dërgohen remitenca janë Zvicra dhe Turqia. Mesatarja e kostos për dërgim të remitencës prej 200 dollarëve brenda rajonit Evropë dhe Azi Qendrore është 6.6 për qind.

Sipas të dhënave të Bankës Botërore, në botë vlerësohet se mbi 574 miliardë dollarë u dërguan nga emigrantët tek të afërmit.

“Nepali ka marrë rreth 6.6 miliardë dollarë në remitencat, ekuivalente me 31.3 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto të saj, ndjekur nga Kirgistani që mori dy miliardë remitenca, ekuivalente me 30.4 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto dhe Taxhikistani ka marrë rreth 1.9 miliard dollarë të barabartë me 26.9 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Remitencat nga jashtë gjithashtu barazohen me më shumë se një të katërtën e Prodhimit të Brendshëm Bruto për Haitin dhe Liberinë. Në nëntë vende të tjera ato ishin ekuivalente në mes 15 dhe 25 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto”, vijon raporti i Bankës Botërore.

Nga rezultatet preliminare të regjistrimit të diasporës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të cilët i janë përgjigjur regjistrimit është rreth 350 mijë. /Telegrafi/

***

Ndërkohë, emigrantët shqiptarë kanë sjellë në tre muajt e parë të këtij viti 147 milionë euro të ardhura pranë familjeve të tyre. Këtë herë janë të dhënat e Bankës së Shqipërisë, të cilat tregojnë se, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më pare, ka pasur një rritje të ndjeshme të remitancave, me 8%, ose 12 milionë euro më shumë. Këto të ardhura përdoren kryesisht për blerje ushqimesh dhe veshje. Kukësi dhe Dibra janë dy qarqet ku familjet kanë si bazë të ardhurash remitancat.

Remitancat kanë një peshë kryesore në të ardhurat e familjeve sidomos në disa zona. Të dhënat tregojnë se Kukësi dhe Dibra janë qarqet ku remitancat zënë relativisht 15-19% të totalit të të ardhurave të familjeve. Qarku i Kukësit ka shkallën më të lartë të varfërisë në nivelin 22.5% dhe të ardhurat nga remitancat ndikojnë pozitivisht në reduktimin e varfërisë në këtë qark.

Studimi i Bankës së Shqipërisë nxjerr në pah gjithashtu se në Shqipëri, pjesa më e madhe e remitancave transferohet në rrugë joformale. Përdorimi i rrugëve bankare nga ana e emigrantëve, mbetet i kufizuar i ndikuar nga kostot e larta të transaksionit si dhe niveli i ulët i kulturës financiare, sidomos në zonat rurale.

***

Harta e emigracionit

Pas viteve 1990, Shqipëria ishte e dominuar nga rrjedhat e migrantëve, të cilat mund të konsiderohen si intensive, të parregullta dhe në zhvillim, për shkak të veprimit të kombinuar të faktorëve të shtytjes ekonomike dhe politike.

Informaliteti ka qenë një fenomen shumë i pranishëm në migracionin shqiptar, me një numër të madh të migrantëve pa dokumente shqiptare, numri i të cilëve nuk mund të vlerësohet sipas Bankës së Shqipërisë. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, Shqipëria kishte 3.2 milionë banorë, rreth 1 milion banorë të saj i ka në emigracion.

Numri i emigrantëve shqiptarë, që aktualisht jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, është vlerësuar në 1.15 milionë. Rreth 90% e emigrantëve shqiptarë jetojnë në Europë, pjesa tjetër në SHBA. Më shumë se 99% (1.142.748 individë) janë të vendosur në rajone më të zhvilluara dhe vetëm 0.5% (5.396 individë) në rajonet më pak të zhvilluara. Rreth 93% e emigrantëve janë të vendosur në vendet me të ardhura të larta dhe vetëm 6.8% (78.441 individë) në vende me të ardhura të mesme dhe një përqindje mjaft të ulët, në vendet me të ardhura nën mesatare.

Shqiptarët kanë migruar kryesisht në vendet fqinje, Itali (455,468 ose 40% e emigrantëve) dhe Greqi (429,428 ose 37%). Afërsia gjeografike, ngjashmëritë në kulturën dhe mënyrën e jetesës dhe krijimi i rrjeteve të emigrantëve e bëjnë Greqinë dhe Italinë dy destinacionet më të preferuara për të punuar dhe për të jetuar jashtë vendit, teksa një trend i ri migrimi po shkon në vende të tjera të Europës, si Gjermani, Francë dhe Britani. Greqia ishte vendi me numrin më të madh të emigrantëve shqiptarë, deri në vitin 2010.

Aktualisht, Italia ka numrin më të lartë të përgjithshëm të emigrantëve shqiptarë. SHBA janë një destinacion tjetër i preferuar ndërkombëtar, jashtë Europës, për emigrantët shqiptarë. Në vitet 1990, migrimi ishte një fenomen i zakonshëm, kryesisht në mesin e meshkujve, megjithatë, duke iu referuar të dhënave më të fundit të vitit 2017, mospërputhja gjinore ka rënë, duke qëndruar pothuajse në nivele të barabarta (580,344 meshkuj dhe 567,800 femra). Emigrimi i femrave është rritur si rezultat i bashkimit familjar dhe mundësive më të mira jashtë vendit. Femrat janë dominante në raport me meshkujt në SHBA dhe në Turqi.