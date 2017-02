Gecaj ia kthen Gjuriqit: Ushtria e Kosovës do të themelohet, s’do ta ketë misionin si të ushtrisë suaj

Ai i është përgjigjur Marko Gjuriqit, shefit të ashtuquajturës Zyrës së Qeverisë serbe për Kosovën, pas një takimi që ka pasur me ambasadorin kinez në Beograd, që e kanë konsideruar themelimin e Ushtrisë së Kosovës si të rrezikshme.

Gecaj ka thënë se Ushtria e Kosovës do të ketë mision mbrojtjen e të gjithë qytetarëve, që sipas tij, nuk ka nevojë askush të frikësohet.

Ky është postimi i plotë i Gecajt:

Marko Gjuriq ju paska ankuar ambasadorit Kinez se na qenka “e rrezikshme përpjekjen e Kosovës për ta formuar ushtrinë”.

Tanimë koha ka provuar se e vetmja ushtri e rrezikshme në rajon z. Gjuriq është ajo e Serbisë. Ushtria e Kosovës do t’i përkasë të gjithë qytetarëve të saj dhe, për dallim nga praktikat e së kaluarës e ushtrisë së Serbisë, do të ketë kryekëput karakter mbrojtës. Prandaj, askush nuk ka nevojë të frikohet nga një ushtri e tillë, ushtri e cila gjithsesi se do të themelohet, por që do të funksionoi sipas standardeve të pranuara ndërkombëtare, e të aplikuara nga shtetet mike e demokratike të NATO-s.