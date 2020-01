Pas ‘The Times’ është gazeta më e madhe gjermane “Bild” që i ka kushtuar një artikull të posaçëm 675 mijë dollarëve të lobingut të PD-së në SHBA dhe origjinës së parave.

Gazeta gjermane ka bërë një analizë të gjatë ku thuhet ndër të tjera se “gjithë këto para të paguara nga rusët për Nick Muzin për llogari të PD kanë pasur si qëllim pengimin e Shqipërisë drejt BE-së”.

Në Shqipëri gjykata pushoi akuzat për falsifikim kundër Lulzim Bashës në lidhje me dosjen e lobimit në SHBA por mediat prestigjoze ndërkombëtare vijojnë që ti kushtojnë hapësirë.

Artikulli i plotë i BILD

Me gjithë pengesat, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ende shpreson të udhëheqë vendin e tij drejt BE. Në vendin e tij, megjithatë, ai gjithashtu ka rezistencë. Opozita shqiptare, e udhëhequr nga Partia Demokratike e Shqipërisë (PDSH), po përpiqet me të gjitha forcat të rrëzojë kryeministrin socialist. Përdoren jo vetëm mjete demokratike: Fushatat e dyshimta në internet, dokumentet e nxjerra dhe regjistrimet komprometuese janë shpërndarë qëllimisht. Me sa duket është një nga lobistët më me ndikim në botë. Sipas dokumenteve të Departamentit të Drejtësisë të SHBA, strategu politik i zënë kanadez Nick Muzin mbështet kundërshtimin e Shqipërisë.

Rrjeti i Nick Muzin

Rrjetet e Muzin shtrihen përtej të gjitha kufijve dhe në një larmi sistemesh politike. Lista e klientëve të lidhur me të është ‘mbresëlënëse’. Ai mbështeti republikanët George W. Bush, Ted Cruz, John McCain dhe madje edhe Donald Trump në fushatën zgjedhore në SHBA. Në 2017 ai u punësua nga vendi i Gjirit Persik, Katarit. Në emër të Emirit, ai do të përmirësonte marrëdhëniet e vendit arab me delegacionin Trump dhe me komunitetin hebre në Shtetet e Bashkuara. Misioni dështoi. Për shkak se Muzin nuk u regjistrua në agjencinë e Departamentit të Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara FARA si këshilltar i një shteti të huaj, atij iu desh të hiqte dorë nga Katari. Ndërkohë, klienti tjetër: Opozita shqiptare, e cila dëshiron të parandalojë pranimin e Shqipërisë në BE nën kryeministrin aktual me të gjitha forcat – dhe kostoja e përdorimit të Muzin padyshim që kushton shumë.

675,000 euro për përdorim anti-BE

Sipas dokumenteve nga agjencia amerikane FARA, Muzin duhej të merrte 675,000 euro për misionin e tij tremujor. Informacioni vjen nga vetë ai. Shuma e tarifës dhe origjina e parave tani e vënë klientin në vështirësi. Lulzim Basha, drejtuesi i Partisë Demokratike shqiptare, kishte nënshkruar kontratën me Muzin. Një tarifë prej 25,000 dollarë ishte rënë dakord tre herë. Sidoqoftë, shumë më tepër u paguan. Për këtë arsye, hetimet ndaj liderit të opozitës Basha filluan në Shqipëri në qershor. Ai vetë mohon se ka shpërdoruar para ose nuk i ka taksuar ato, flet për një fushatë të ndyrë dhe akuzon akuzuesit se janë të korruptuar. Po nga kanë ardhur paratë për Muzin?

Më poshtë është në dosje:

Muzin vetë konfirmoi pagesën e fondeve për autoritetin amerikan FARA. Në një raport të mëvonshëm FARA, kompania që u shfaq si klient ishte një kompani që ndan kutinë e saj të postës në Rrugën St. Vincent në Edinburgh, Skoci me 1200 ndërmarrje të tjera: Biniatta Trade LP. Gjurmët e Tregtisë Biniatta çojnë diku nëpër botë: nga Skocia përmes Belize-Amerikës së Jugut – dhe prej andej në Rusi. Përkundër këtij zgjerimi global, kompania ka më pak para se çdo fillim biznesi: Sipas regjistrit britanik të biznesit, Biniatt Trade ka një kapital aksionesh prej 100 £. Ajo që revista amerikane “Mother Jones” zbuloi në mes të vitit, sjell PDSH-në shqiptare dhe drejtuesin e saj të opozitës Lulzim Basha për të shpjeguar më tej vështirësitë. Sepse prapa Biniatta Trade është një rrjet i ndërmarrjeve të mbivendosur – në fund të të cilit ka disa njerëz me ndikim të biznesit nga Rusia.

Njëri prej tyre është Evgeny Sheremetyev. Ai zotëron aksione në disa kompani ruse. Të paktën njëri prej tyre merr urdhra nga qeveria ruse. Për kryeministrin shqiptar Edi Rama, është një provë e qartë që Rusia është prapa përpjekjeve të lobistit të lartë Nick Muzin. Në fakt, Rusia ka pak interes për afrimin e Shqipërisë me BE. Pranimi do të dobësonte më tej ndikimin e rusëve në Ballkan. Në një deklaratë zyrtare, Partia Demokratike Shqiptare tha: “Partia Demokratike nuk ka pasur lidhje direkte ose indirekte me individë ose kompani ruse”. Një deklaratë që, duke pasur parasysh lidhjet e dokumentuara midis PDSH-së, lobistit më të lartë dhe biznesmenëve rus, nuk është shumë ndriçuese.