Kostë Çekrezi, 60 vjet pas vdekjes)

Andon Andoni

Kostë Çekrezi, një nga figurat më të spikatura të diasporës shqiptare të Amerikës, botues, editor, përkthyes dhe diplomat ndërroi jetë të shtunën e 10 Janarit 1959, plot gjashtëdhjetë vite më para nga dita e sotme kur po shkruajmë këto radhë, në kujtim të Tij.

I sigurt, se askush nuk do kujtohet për të dhe veprën e tij madhore në fushën e atdhetarizmës, mua që më bashkon me të vendlindja jonë Ziçishti, po më bije barra t’i hedh në letër, disa radhë për të ndriçuar sadopak udhën e tij të përpjekjeve si një mëmëdhetar I radhoit të parë.

I shkolluar në liceun grek të Korçës më 1910, vijoi studimet në Shkollën e lartë Turke të Selanikut, por u detyrua ti ndërpriste pasi kthehet në atdhe dhe e gjejmë, kontribuues përkrah Ismail Qemalit, fillimisht si sekretar I gjykatores së Vlorës dhe më pas deri në vjeshtën e 1914, dragoman(përkthyes i pese gjuhëve) pranë Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit. Ishte vetëm 21 vjeç.

Ftohet në Amerikë për të drejtuar gazetën “Dielli” të cilën e bën të përditshme. Në 1916 regjistrohet në Harvard. Ndërkohë boton revistën “The Ardiatik Reviu” në dy gjuhë, anglisht dhe frëngjisht, për të bërë të njohur në botë çështjen kombëtare.

Më 1919, pasi boton “Albania Past and Present” të parën histori të shkruar nga një shqiptar në gjuhën angleze, e shohim, përfaqsues të Vatrës në Uashington, dhe një vit më vonë deri në 1922-in, diplomatin e parë pranë Departamentit të Shtetit.

Pedagog në Universitetin Columbia, 1922-1925. Lë katedrën universitare dhe kthehet në Shqipëri, ku jeton dhe kontribuon për 10 vite. Boton dy gazeta, “Telegraf”(1926-1929) dhe “Ora” (1930-32)Burgoset dy herë nga qeveria e mbretit Zog dhe I mbyllen gazetat. më 1935 organizon kryengritjen e Fierit, e cila do ta arratiste përfundimisht nga mëmëdheu. Jeton në Francë, ku dhe burgoset në një kamp nazist. Kthehet në Amerikë me këmbënguljen e plot personaliteteve amerikane, të botës së akademisë në nëntor të 1941. Themelon organizatën “Shqipëria e Lirë” dhe e gazetën e saj “Liria”. Është në këtë kohë një nga njerëzit më më ndikim për njohjen e Shqipërisë pranë Departamentit të Shtetit. Synon bashkimin e gjithë shqiptarëve të emigruar nëpër botë dhe prej verdiktit të tyre të krijojë një qeveri në Mërgim deri në përfundim të Luftës së Dytë Botërore, duke e parë veten si President i ardhshëm i Shqipërisë me mbështetjen Anglo-Amerikane. Edhe pse opozitar i komunizmës dhe qeverisë së Enver Hoxhës, përpiqet të negociojë pafund për njohjen e Shqipërisë nga Amerika me miqtë e tij të shumtë amerikanë kongresmenë dhe udhëheqës shteti. Pasi boton “Planin e tretë të copëtimit të Shqipërisë” me një sens aktual edhe në ditët e sotme. Tërhiqet nga politika aktive, por siç pohon vetë “ gishtin e kam mbajtur gjithmonë në damarin e mëmëdheut”



Ditët e fundit të jetës i ngrysi në vetminë e lodhjes. Atë të premte të 16 janarit 1959, vatranët dhe anëtarët e Shoqatës “Shqipëria e Lirë”, tek përcillnin arkivolin që mbante trupin e pajetë të Kostë Çekrezit drejt varrezave të Forest Hills Cemetery në Boston, kalonin afër varrit të idhnakut të tij, Faik bej Konicës, që e pat luftuar më së shumti, për të vazhduar më tej, drejt kodrës, në Forest Hills, ku do të varrosej arkivoli i Çekrezit dhe ku bashkë me trupin e tij do të kyçeshin dhe shumë enigma e akuza, për të. Pak më tej, po në atë varrezë, do të pushonte gjashtë vite më pas edhe Imzot Noli, kalorësi i lodhur i shqiptarizmës, që edhe ai, i pat hedhur ca shigjeta idhnake akuzash ndaj Çekrezit. Nëse të tri mendjet e zgjuara do të kishin bashkëpunuar, sa qenë gjallë, do t’i kishin sjellë shërbime tepër të çmuara Kombit, mirëpo shumë energji, shumë kohë dhe shumë faqe gazetash shpenzuan duke sharë njeri-tjetrin me fjalët “agjent, spiun, grek, serb, turk, antishqiptar, tradhtar, antikombëtar”.

Shumë kundërshtarë të tij, sidomos ata brenda oborrit mbretëror, në mos kishin pritur vdekjen e tij, së paku ende i trembeshin të zinin në gojë “rebelin, të paepurin, kritikonjësin, të pakompromisin, Kostë Çekrezin. Në numrin e 21 janarit, dhjetë ditë më vonë, “Dielli”, që i ka dalë frika se Çekrezi mund të ngrihej nga varri, në faqe të parë nuk mungoi që në rreshtat e kronikës të thotë edhe disa vlerësimet pozitive. Por Edhe Imzot Noli nuk i kishte kursyer lavdet gjatë meshës që mbajti në kishën e Shën Gjergjit. Në shkrimin editorial, Qerim Panariti (që nuk ia pat kursyer sharjet në të gjallë) shkruan se “Kostandin Çekrezi ishte një nga patriotët më të dëgjuar të Shqipërisë. Ai vdiq në Arlington, Va, të shtunën me 10 Janar dhe u varros në Boston, të Premte më 16 Janar. Shërbesa e varrimit u bë në kryekishën Shën Gjergji prej Hirësisë së Tij, Kryepeshkopi Fan Stylian Noli, i ndihmuar prej Ikonom At Christ Ellis, Ikonom At Sokrat Sotir prej Ëorcester, Mass dhe at Vasil George i Kishës Kombëtare në Natick, Mass”.

Shkaku i vdekjes ishte një goditje në zemër. Kostë Çekrezi ishte në dhomën e tij, në godinën Calrendon Trust Co, Arlington, Va, kur pësoi goditjen dhe ndërroi jetë në moshën 67-vjeçare. Ishte duke shkuar në poste për të dërguar një letër me testamentin për pasurinë e tij ; një shtëpi dy kafshe në rrugën “ 5 Maji” që ka mbetur në degradim të plotë edhe sot.

Çekrezi pati openentin kryesor ministrin e Mbretit në Ëashington, Faik Konicën, por, si për ironi të fatit, varret i kishin pranë e pranë. Së paku të pajtoheshin në jetën e përtejme! “Dielli” shkruan: “Patrioti i mirënjohur u varros në Forest Hills Cemetery, në një vend të lartë, jo shumë larg varrit të Faik Konicës. Një udhë e vogël i ndanë të dy patriotët”.

Pas varrimit të patriotit Çekrezi, kryekisha e Shën Gjergjit shtroi një drekë memoriale për shpirtin e patriotit, në sallën e saj. Në ceremoninë mortore, peshkop Fan S. Noli mbajti një fjalim të shkëlqyer mbi jetën dhe veprën e Kostë Çekrezit, duke e filluar meshën e përshpirtjes me fjalët: “Vdiq fukara një burrë i madh i Shqipërisë”, dhe që do përsëriteshin tek ne në fshat, në Ziçisht, për dhjetëra vite me radhë, si apoteozë e një njeriu që i bënte nder vendlindjes, duke u renditur përmbi të gjithë të tjerët, ata që kishin ikur nga kjo botë para tij dhe pas, deri në ditët e sotme.

Por ende edhe sot, ky patriot i madh, ky puntor i pa epur, i fundit i Rilindjes, nuk ka gjetur ende prehjen shpirtërorë që meriton. Askund në vendlindjen e tij nuk ka një pllakë përkujtimore, një rrugë a një shkollë fshati me emrin e tij. Ka disa përpjekje në fushën e asaj çka la të botuar, për t’i sjellë tek lexuesi siç ka bërë botonjës “Naimi” me disa prej veprave të Çekrezit, por dhe do personalitete të diasporës, pranë “Vatrës” dhe në Uashington, si Ilir Ikonomi, Dalip Greca, etj që hedhin hërë- herë të dhëna për këtë punëtor mëmëdhetar, Kostë Çekrezin.

Edhe këto radhët e mia lë të zgjojnë në zemrat e bashkëkombasve në këtë ditë të largimit të tij nga kjo botë, adhurim, paqe dhe begati të mëmëdheut për të cilin punoi gjithë jetën.