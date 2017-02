Frashëri flet për shkeljet flagrante të ligjeve për arkeologjinë në Durrës

Tweet on Twitter

Një velë prej betoni ka nisur të ndërtohet pranë hyrjes se lashtë të Dyrrahut nga Bashkia e Durrësit. Për ndërtimin e Velierës prej betoni kanë nisur dy javë më parë gërmime intensive me mjete të rënda, ekskavatorë, kazma e lopata.

Nisja e gërmimeve është pritur me protesta nga qytetarët e Durrësit. Reagime kundër ndërtimit të objektit kanë bërë specialistë të arkeologjisë dhe studiues. Gjergj Frashëri specialist i arkeologjisë shprehet se ndërtimi prej betoni po dëmton hyrjen kryesore të fortifikimit të Durrësit, që daton nga fillim i shek. 4. Më tej Frashëri flet edhe për shkeljet flagrante të ligjeve për arkeologjinë.

Pranë Torres Veneciane në Durrës po ndërtohet një objekt i ri i quajtur Velierë. Ditët e fundit ka pasur një protestë nga qytetarët e Durrësit kundër ndërtimit të këtij objekti, sepse ata mendojnë se po shkatërrohen vlerat historike të qytetit në këtë zonë. Çfarë është kjo Veliera apo Vela prej betoni?

Projekti i quajtur italisht Veliera është paraqitur nga Bashkia e qytetit të Durrësit dhe ka si autorë arkitektë italianë. Ky projekt në shqip me emërtimin “Vela” parashikon ndërtimin e një strukture në formë vele me sipërfaqe 2 mijë metra katrorë që mbahet në ajër me katër këmbë konstruktive. Ajo nuk ka ndonjë funksion të posaçëm utilitar social apo ekonomik.

Është një strukturë betoni me karakter thjeshtë dekorativ – një skulpturë masive e stilizuar gjeometrike në formën e një vele anijeje. Si vepër arti ajo ka legjimitetin e vet të ngrihet brenda hapësirës së një qyteti.

Por ka një shqetësim, sepse dy këmbët e saj veriore bien mbi Zonën Arkeologjike A të Durrësit, ku për hir të ruajtjes së monumenteve të kulturës dhe të pasurisë arkeologjike të nëntokës, ligji ndalon kategorikisht çdo lloj ndërtimi të ri.

“Unë e shoh të keqen në radhë të parë te Ministria e Kulturës dhe dy Këshillat Kombëtare të saj. Mjerisht ka ardhur koha, që Ministria e Kulturës më shëmbëllen me një makinë të prishur për nga teknika dhe disiplina ligjore, e cila shumicën e karburantit që posedon e harxhon jo për punë, por për të “qepur letra”, për fjalime propagande që po mbulojnë dëme kolosale në trashëgiminë kulturore që po ndodhin nga institucionet shtetërore anembanë vendit.

Interesohem në veçanti për arkeologjinë dhe monumentet në Durrës. Si studiues arkeolog dhe restaurator kam sjellë rezultate për historinë iliro-shqiptare të Durrësit që mendoj se do të mbeten. Kam punë të tjera nëpër duar edhe për Epidam-in prehistorik, Dyrrah-un antik dhe Durrësin mesjetar dhe të Kohës së Ré, që do të dalin në dritë. Doja të thoja, se gjatë këtyre dy muajve kam vajtur herë pas here në hapësirën e “Velës” dhe kam parë batërdinë e shpimeve dhe hapjen e mbylljen e kanaleve për qëllime nga më të ndryshmet deri në 3,5 m thellësi.

Nuk m’ë ka zënë syri ndonjë arkeolog. Po kush është arkeologu që duhej të udhëhiqte gërmimet qysh dy muaj më parë? Koncepti i miratuar nga KKAja nuk deklaron asnjë arkeolog drejtues. Kush e drejton sot gërmimin dhe mban përgjegjësi për kryerjen e dokumentacionit të gërmimit? Askush?

Ja një përgjigje nga “kryearkeologu” i Durrësit, njëkohësisht punonjës shkencor në Institutit Arkeologjik, gjithashtu anëtar i Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë pranë Ministrisë së Kulturës, etj., i cili deklaron se “sheshi i gërmimit është vëzhguar deri tani nga specialistët durrsakë të kësaj fushe nisur nga meraku i profesionit“.

Më falni, por vendimi i Ministrisë ia ka ngarkuar gërmimin dhe monitorimin arkeologjik Institutit të Arkeologjisë, me çfarë të drejte i drejtojnë gërmimet specialistë durrsakë (pa emra) nga „meraku i profesionit“?! Për mua kjo do të thotë, se tani e ka radhën të shkatërrohet Hyrja e Lashtë e Dyrrah-ut për t’i lënë vendin Velës prej Betoni të Kryetarit.

Si gjithnjë pa u lagur të gjithë aktorët, edhe Ministria e Kulturës, edhe Instituti Arkeologjik, edhe Bashkia e Durrësit. Me siguri faji i këtij shkatërrimi historik do t’i mbetet ndonjë “specialisti durrsak pa emër që e ha meraku i profesionit”, ka thënë Gjergj Frashëri për Shqiptarja.com.