Jo vetëm Wanda Nara dhe April Summers. Mes bukurosheve që janë të dashura apo partnere të futbollistëve të njohura si WAGS ka edhe tifoze të çmendura të Interit. Bëhet fjalë për Sabrina Hammami që në profesion është modele. 23-vjeçarja italiane është me origjinë nga Tunizia. Ajo që ka rënë në sy të medieve italiane është dashuria e saj për Interin. Së fundmi ajo ka publikuar një kolazh me foto ku ka lyer trupin me ngjyrat e klubit zikaltër. Mbushuni me frymë dhe hidhuni një sy fotove më poshtë…