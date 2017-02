FOTO/ Kina ndërton ‘historinë’: Pylli i parë vertikal në 2 kulla furnizon zonën me oksigjen

Tweet on Twitter

Dy super- kulla do të pastrojnë ajrin e qytetit te Nanjing, Kinë, me 1100 pemë dhe 2.500 shkurre dhe bimë

Ndërtimi i tyre do të përfundojë në fund të vitit 2018 duke tejmbushur zonën me 1100 pemë nga 23 llojet lokale, si dhe 2500 shkurre dhe bime që do të instalohen për të pastruar ajrin e qytetit duke prodhuar 600 metër katror oksigjeni çdo ditë.

Përveç kësaj, kalimtarët dhe turistët do të përballën me një pamje që lë pa frymë.

Ndërtesat, natyrisht, do të përfshijë më shumë se vetëm bimë. Kulla shtatlartë do të mbajë zyra, një muze, një shkollë arkitekturë të gjelbër dhe kafene. Dhe në kullën e dytë do të ndërtohet në hotel i gjelbër. /SYRI.net/