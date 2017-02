“Foshnja hero” i shpëton jetën nënës së tij të prekur nga kanceri

Tweet on Twitter

Një nënë 26-vjeçare ka rrëfyer se i biri i ka shpëtuar jetën!

Sarah Boyle tregon se kur djali ishte fare i vogël dhe ajo e ushqente me qumësht gjiri, ai fillonte të qante sapo e ushqente me gjirin e djathtë.

E shqetësuar, Sarah u konsultua me një gjinekologe, e cila e rekomandoi që të bënte një skaner dhe biopsi. Dy javë më vonë ajo u diagnostikua me kancer gjiri. Sarah tani po bën kimioterapi e më pas do t’i nënshtrohet një operacioni për heqjen e gjirit.

“Teddy është heroi im, nëse nuk do të ishte për të, nuk do të dyshoja asnjëherë se kam kancer. Këshilluesja më ka thënë se ushqyerja me gji forcon më shumë lidhjen mes nënës dhe foshnjës. Në rastin tim bëri më shumë se kaq, më shpëtoi jetën”, u shpreh ajo për “Daily Mail”.