Forumi për Trashëgiminë: Me “Velierën”, një krim në mes të ditës

Forumi për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore ka reaguar për vazhdimin e punimeve me projektin “Veliera” në Durrës. Edhe pse disa ditë më parë nga Gjykata Administrative u pranua kërkesa e shoqërisë civile për të pezulluar punimet në projektin “Veliera”, sërish betonizimi ka vazhduar. Forumi për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, i cili gjatë këtyre ditëve ka publikuar herë pas here shkeljet me projektin pranë Torrës Veneciane e cilëson si krim, që bëhet në mes të ditës derdhjen e betonit. “Përkundër zotimit të Dakos dhe vendimit të Gjykatës Administrative për bllokimin e punimeve në zonën, ku janë gjetur rrënojat antike, sot po derdhet beton me pompa dhe betoniere gjigante në këtë zonë. Krimi po bëhet tashmë në mes të ditës dhe me vetëdije të plotë”, shkruan Forumi në një postim të tij në Facebook, të cilin e ka shoqëruar dhe me disa foto nga punimet e projektit. Edhe pse nga Bashkia më herët ky është pohuar si një projekt, që do të shërbejë si shesh publik për qytetarët, por edhe do të tërheqë interesin e turistëve të huaj, “Veliera” është kundërshtuar nga qytetarët dhe specialistë të fushës së trashëgimisë. Reagimet gjatë këtyre ditëve kanë vijuar, duke akuzuar Ministrinë e Kulturës dhe Bashkinë e Durrësit për dëmtimin e pasurisë arkeologjike. Në reagimet e tyre specialistë të njohur të trashëgimisë janë shprehur se kjo që po bëhet në Durrës është një masakër në arkeologji, dhe miliona euro hidhen për beton. Ky është një nga projektet që është kundërshtuar fort dhe nga shoqëria civile, ku dhe në Komisionin e Medias në Parlament disa ditë më parë pati përplasje mes deputetëve dhe ministres Kumbaro e kryetarit të Bashkisë së Durrësit. Ndërkaq që një nga zërat, që ka kundërshtuar fort këtë projekt është dhe arkeologu Moikom Zeqo. “Unë jam arkeolog i Durrësit dhe kam punuar për shumë vite në Muzeun Arkeologjik të qytetit. Duan apo nuk duan ata që kundërshtojnë qëndrimin tim, e konsideroj këtë një shkatërrim dhe katastrofë të arkeologjisë në Durrës. Nuk ndërhyhet në këtë mënyrë. Ato 6 milionë euro, që kanë konceptuar për zbukurim për të bërë kitsch art dhe nuk janë vepra artistike që mendon qeveria, duhet të përdoreshin për diçka që është më emergjente”, pohonte arkeologu Moikom Zeqo disa ditë më parë.