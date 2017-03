Formacioni/ Ja si do e rreshtojë De Biazi Kombëtaren

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Shqipëria do të ketë përballje shumë të vështirë ndaj Italisë në Palermo. Trajneri i Shqipërisë, Xhani De Biazi ka vendosur për formacionin i cili do të luaj sonte ndaj Italisë, në kualifikimet për Kupën e Botës.

Italiani ka vendosur që të luaj me formacionin 5-4-1, i cili do të jetë më shumë i koncentruar në mbrojtje dhe i shpejtë në kundërsulme. Kjo ndeshje do të zhvillohet nga ora 20:45 në Palermo.

Formacioni i Shqipërisë: Strakosha, Hysaj, Veseli, Kukeli, Ajeti, Agolli, Basha, Memushaj, Lila, Roshi dhe Cikalleshi