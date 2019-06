Në kulmin e krizës politike që ka mbërthyer vendin dhe kur palët në politikë nuk gjejnë dot gjuhën e dialogut, janë njerëzit e drejtësisë që do të vendosin për fatin e 30 qershorit. Të hënën, Kolegji Zgjedhor do të marrë një vendim lidhur me Padinë e Partisë Uniteti Kombëtar, prej nga do të përcaktohet nëse do të zhvillohen ose jo zgjedhjet lokale.

Zgjidhja e konflikti institucional të lindur mes maxhorancës dhe opozitës pas dekretit të Ilir Metës që anuloi datën e zgjedhjeve vendore, mbetet në duart e 5 gjytqarëve; Tomor Skrelit, Ridvan Hados, Lindita Sinanajt, Artur Malajt dhe Shkëlqim Mustafës.

Trupa gjykuese me relator Skrelin, pritet të shqyrtojë në fillimjavë padinë e Idajet Beqirit, në koalicion me socialistët i cili kërkon shfuqizimin e vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që refuzoi ta çregjistronte Partinë Uniteti Kombëtar të drejtuar nga avokati, nga zgjedhjet e pushtetit vendor.

Me tu njohur me dekretin e Presidentit, përmes të cilit u shfuqizua data e zgjedhjeve, Idajet Beqiri iu drejtua KQZ dhe kërkoi që nga fletet e votimit të hiqej emri i subjektit Partia Uniteti Kombëtar, për këshillat bashkiakë ku ka paaqitur kandidaturat.

Komisioni e rrëzoi kërkesën e tij, pasi e konsideron dekretin e presidentit si një akt administrativ absolutisht të pavlefshëm, që nuk prodhon efekte juridike.

Avokati Beqiri e konsideroi të padrejtë vendimin e Komisionit e vendosi ti drejtohej Kolegjit Zgjedhor.

Nëse pesë gjyqtarët do të pranojnë kërkesën e Beqirit, duke urdhëruar KQZ ta çrregjistrojë Partinë Uniteti Kombëtar nga zgjedhjet, atëherë pranohet ligjshmëria e dekretit të Presidentit dhe 30 qershori rrëzohet.

Në të kundërt, situata do të vijojë të mbetet e njëjtë e socialistët do të tentojnë të zhvillojnë zgjedhje, sikurse kanë këmbëngulur prej mëngjesit të 10 qershorit, kur Ilir Meta, shfuqizoi datën e dekretuar më herët prej tij.

Pavarësisht se dekreti i Presidentit për anulimin e datës së zgjedhjeve është botuar në fletoren zyrtare, socialistët e konsiderojnë atë të pavlefshëm e për rrjedhojë nuk e zbatojnë.

Maxhoranca është e vendosur që qytetarët të shkojnë tek kutitë e votimit, për të shprehur vullnetin e tyre. Kryeministri Rama në daljet e tij publike ka pohuar se ligjshmëria e dekretit të Metës, mund të shqyrtohet nga Kolegji Zgjedhor.

Opozita e cila dogji mandatet dhe nisi valën e protestave, nuk është bërë pjesë e procesit, pasi e konsideron atë farsë dhe këmbëngul se nuk do të shkojë në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër.

Dekteti i Presidentit nuk mund të atakohet nga palët në gjykatë kushtetuese, për sa kohë që institucioni në fjalë, nuk funksion prej afro dy vitesh, përderisa pjesa dërrmuese e gjyqyarëve kushtetues u rrëzuan nga vettingu, e të tjerë u larguan me dorëheqje.

Ndaj sytë e të gjithëve janë drejtuar nga Kolegji. Pavarësisht akuzave të forta që politika hedh ndaj njerëzve të drejtësisë, fjala e fundit u mbetet gjyqtarëve.

***

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, thekson se Kolegji Zgjedhor nuk mund të shqyrtojë dekretin e Presidentit Ilir Meta për anulimin e datës së zgjedhjeve.

Në një reagim në “Facebook”, Manjani reagon për mbledhjen e Kolegjit Zgjedhor, që pritet të zhvillohet ditën e nesërme për të vendosur për dekretin e Metës.

Sipas tij, pas dekretit të Presidentit vendi nuk është në një proces zgjedhor, ndaj dhe debati ka apo jo të drejtë një subjekt të largohet apo të rrijë në zgjedhje nuk ekziston.

Më tej, ashtu si PD, edhe Manjani thekson se fuqinë e këtij dekreti e anulon ose vetë Presidenti ose Gjykata Kushtetuese.

Reagimi i plotë i Manjanit:

Sqarim: Kolegji Zgjedhor nuk mund të shqyrtojë ankesa të subjekteve politike jashtë proçesit zgjedhor.

Formalisht pas Dekretit të Presidentit ne nuk jemi në proçes zgjedhor. Ndaj debati ka apo jo të drejtë një subjekt të largohet apo të rrijë në zgjedhje nuk ekziston përsa kohë që ska zgjedhje. Në të shkuarën janë shqyrtuar kërkesa të tilla, por gjithnjë brenda një proçesi apo periudhe zgjedhore. Rasti këtë radhë nuk është njësoj, sepse formalisht jemi jashtë proçesit.

Fakt është se nuk ka ende një datë zgjedhjesh. Fakt është gjithashtu se dekreti për anulimin e zgjedhjeve është në fuqi. Fakt është se fuqinë e këtij dekreti e anulon ose vetë Presidenti ose Gjykata Kushtetuese.

Përsa kohë dekreti është në fuqi, Kolegji Zgjedhor nuk ka juridiksion të shqyrtojë mosmarrëveshje që lidhen me një proçes inekzistent. Nga ana tjetër Kolegji nuk ka fuqi ligjore të bëjë ekzistent një proçes të tillë, qoftë dhe indirekt siç pretendon partia në pushtet.

Pra duke pranuar gjykimin e kërkesës së zotit Idajet Beqiri kundër KQZ, Kolegji gabon sepse së pari ajo mosmarrëveshje nuk lidhet me një proçes zgjedhor legjitim dhe, së dyti indirekt merr një kompencë të Gjykatës Kushtetuese, pavarësisht se mund të mos shprehet për legjitimitetin e dekretit. Ndaj rruga e vetme e ligjshme është pushimi i gjykimit të çështjes.

Ose nëse duan ta gjykojnë, do duhet ta pezullojnë gjykimin dhe ti kërkojnë Gjykatës Kushtetuese interpretimin përfundimtar është apo jo Kushtetues Dekreti i Presidentit. Vetëm kështu mund të shqyrtohet ajo çështje në mënyre korrekte sipas ligjit.