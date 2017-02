Tweet on Twitter

“Facebook” në shtator tha se treguesit e kohës mesatare të shpenzuar nga përdoruesit në video reklamat është manipuluar duke treguar se videot janë parë mesatarisht vetëm 3 sekonda.

Kompania së shpejti do të ofrojë edhe mundësinë që të tregohet koha e saktë se sa sekonda do të tregohen videot, kjo vlen edhe për rrjetin tjetër social, “Instagram” i cili është po ashtu në pronësi të Mark Zuckenberg. “Facebook” bëri të ditur se do të inkorporojë opsione shtesë për video reklamat nga fundi i vitit.