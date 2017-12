Facebook ka identifikuar vetëm tre reklama pro-Brexit që mund t’i atribuohen Rusisë, raporton phys.org. Sipas Agjencisë Kërkimore të Internetit, e cila ka konfirmuar lidhjet me Moskën, tre reklama janë postuar në Facebook përpara votimit të Brexit në Mbretërinë e Bashkuar, me qëllim që t’i inkurajojnë ata të largohen nga BE. Reklamat që nuk janë parë nga përdoruesit më shumë se 200 herë në ditë gjatë periudhës së hetimit kanë pasur emigracione.

Pyetje të hapura

Siç njoftoi Facebook, kostoja e angazhimeve arriti në 97 centë amerikanë (rreth 83 centë). Reklama u luajt jo vetëm në Britani të Madhe, por edhe në SHBA. Facebook kishte filluar hetimin me kërkesën e Komisionit Britanik Zgjedhor. Më parë, një sondazh i Facebook mbi ndikimin rus në zgjedhjet presidenciale amerikane zbuloi se Agjencia e Kërkimeve në Internet kishte investuar më shumë se 100,000 dollarë për të ndihmuar Trump,

Komisioni Zgjedhor i Britanisë së Madhe ka kërkuar gjithashtu që Google dhe Twitter të hetojnë, pasi një studim zbuloi se mijëra llogari Twitter nga Rusia u përpoqën në mënyrë aktive për të ndikuar në votimin e Brexit. Twitter dhe Google nuk njoftuan rezultatet. Ndërkohë, rezultatet e Facebook-ut nuk e kanë lënë përshtypje veçanërisht Komisionin Zgjedhor të Britanisë së Madhe: “Kompanitë ende kanë shumë punë për t’iu përgjigjur pyetjeve tona rreth fushatave të financuara nga jashtë në platformat e tyre dhe deri atëherë nuk do të mund të parashikojmë rezultate”. deklarata tha.