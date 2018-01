Kënga është pëlqyer shumë nga publiku dhe tashmë ka kaluar shifrën prej 500 milionë klikimesh.

Padyshim që ky sukses e ka gëzuar tejmase këngëtaren e cila shprehet e lumtur me këtë të arritur.

Në një postim në Instagram, Era ka shkruar “Bonbon ka shënuar gjysmë-miliard sot. Edhe me dek so tu ma ni, ama viti tjeter do të jet pak…”.

Por, nuk ka munguar as përkrahja e kolegëve të erstradës, reperi Noizy i ka komentuar këngëtares me “E madhe”.