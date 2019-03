Kur qëlloi të ishte thjesht një vizitor në Francë,ëndërronte të bëhej student në ato auditore dhe kurrë nuk do ta kishte besuar se do të kthehej aty si pedagog. Tepër mbresëlënës ishte rrugëtimi i tij nga Tirana në një ndër Universitetet më prestigjioze të planetit si ai i Oxfordit, duke u shndërruar në një ambasador të shkëlqyer të vlerave Shqiptare në botë. Ndiqni rrëfimin e Endri Shabani në “Udhëtimi im” me Petrit Kuçana në The Albanian

