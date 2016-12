EMRA & FOTO/ Kush i zëvendëson deputetët Shkëlqim Selamin dhe Dashamir Tahirin

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur të pavlefshëm mandatin e deputetit Shkëlqim Selami, i dalë nga listat e LSI dhe të Dashamir Tahirit, i dalë nga listat e PDIU.

Sipas procedurave ligjore, dy deputetët do të zëvendësohen nga emrat që vijnë në radhë nga listat partiake.

Në listat e LSI-së, në qarkun e Vlorës ku Selami doli fitues, pas tij rezulton të jetë Flamur Çelaj, i cili aktualisht mban postin e drejtorit ekzekutiv të Autoritetit të Aviacionit Civil.

Por, Çelaj mund të lëshojë vendin Katina Gogas, e cila është e 3-ta në listën e kandidateve për deputetë të LSI në Qarkun e Vlorës, për shkak se ligji parashikon më shumë përparësi për gjininë femërore.

Ndërsa, deputeti Dashamir Tahiri, i zgjedhur në Qarkun e Vlorës nga listat e PDIU, do ti lërë mandatin e deputetit Edmond Zejnos.

Do të jetë Kuvendi i Shqipërisë që do të përcaktojë edhe zëvendësuesit e deputetëve Tahiri dhe Selami, të cilët nuk deklaruan të dhënat në formularin e vetëdeklarimit.

Megjithatë, 2 deputetët mund të ankimojnë vendimin e KQZ në Gjykatën Administrative, e cila do të vendosë përfundimisht për fatet e mandateve të tyre.