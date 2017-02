Emocionuese: Dardanët me super-këngë për ditën e pavarësisë së Kosovës (FOTO)

Ata e kanë publikuar atë në faqen zyrtare në Facebook.

Këngën e re mund ta lexoni në postimin e mëposhtëm.

“Të dua Kosovë

Të dua Kosovë, për kullat dhe malet

Dashunia e jote, nuk blihet por falet

Ti lirinë e mbajte, si prushin në votër

si buka dhe kripa, kur shtrohet në sofër !

Të dua Kosovë, po si mos të dua ?!

sa shumë lotë u derdhën, përmbi varre tua.

Ti je shumë e bukur moj Kosova nanë

Trimat që dhanë jetën, thellë në gji i mbanë

Ti kët’ ditë e prite, tash e qindra vjet

Ty me gjak t’u rritën dhe fëmijt në djep

Flakën e lirisë, unë tek ti e ndeza

Të bekoi Rugova, dhe vet’ Nanë Tereza

Ti Kosovë legjendash, e Adem Jasharit

Trimash luftëtarë me palcë shqipëtarit!

Zahir Pajaziti ngrihu ti nga varri

Ku je Luan Haradinaj, Agim Ramadani ?!

Çohu Hamz Jashari se na erdhi dita !

Sot feston Kosova, feston Republika.

Oo Fehmii Lladroci e ti motra Xhevë

Çohuni! Kosova sot asht plot me diellë.

Ti je shumë e bukur moj Kosova nanë

Trimat që dhanë jetën, thellë në gji i mbanë”