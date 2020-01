Shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive në ISHP Silva Bino deklaroi sot se shpallja e emergjencës globale për koronavirusin nga OBSH nuk do të thotë masa ekstreme për Shqipërinë.

Në mbledhjen e dytë të Task-Forcës, specialistja e shëndetit publik tha se Shqipëria nuk është vend pritës akoma dhe se situata do vlerësohet rast pas rasti.

“Kjo nuk implikon masa ekstreme për Shqipërinë sepse këtë e lidhin me ndalimin e tregtisë dhe të mallrave. Nuk rekomandohet nga OBSH për momentin. Kjo ngjarje është me rëndësi ndërkombëtare sepse i ka tejkaluar kufijtë e Kinës. Ka prekur shumë vende të tjera të botës, përfshirë dhe vende në Evropë për këtë arsye vendet rrisin nivelin e masave.

Shpallja e kësaj gjendje ndërkombëtare nga OBSH dhe ekspertët bëhet që të rrisë fondet e saj, mbështetjen e saj për vende që kanë nevojë dhe natyrisht të rrisë çdo përpjekje në lidhje me kërkime, me identifikimin e trajtimeve të mëtejshme, në lidhje me kërkimin shkencor e mbrojtjen në shkallë globale dhe të ndihmojë vendet që kanë sisteme shëndetësore të dobëta. Ne nuk jemi vend pritës akoma, situata do vlerësohet rast pas rasti.

Masat e kontrollit të infeksionit nuk janë vetëm në aeroporte dhe porte por edhe për transportin e personave që do të dyshohen por natyrisht dhe masat e kontrollit në spitale.

Ne duhet të rrisim dhe përgjegjshmërinë e personelit shëndetësor për arsye se ata janë persona që rrezikohen. Nuk ka asgjë të jashtëzakonshme por duhet të marrim masa”, deklaroi sot Bino.