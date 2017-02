Elvis Rroshi nuk është shkarkuar: Ja shkresa ku ai firmos si kryetar bashkie

Tweet on Twitter

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi më datë 29 Dhjetor 2017 ti hiqet mandati kryetarit të Bashkisë së Kavajës Elvis Rroshi. Kryeministri Rama reagoi po atë ditë duke deklaruar se e ka shkarkuar Rroshin. Kësisoj bashkia gjatë kësaj kohe duhej të drejtohej nga n/kryetarët deri në shpalljen e zgjedhjeve të reja në Kavajë.

Ashtu siç është shkruar edhe më parë në media, Elvis Rroshi vazhdon i pa trazuar edhe sot e kësaj dite të drejtojë Bashkinë e Kavajës. Sot ka një fakt më shumë. Ish-kryeministri Sali Berisha publikon një shkresë të firmosur nga z. Rroshi më datë 20 Shkurt, pra 4 ditë më parë. Dhe shkresa i është dërguar pikërisht KQZ, inistitucionit që vendosi për heqjen e mandatit të tij. /Opinion.al

Më poshtë postimi i Berishës në facebook

Nje dokument nga Banditistani!

Kryebanditi mashtron shqiptaret se ai ka shkarkuar si kryetar bashkie perdhunuesin, njeriun me pese emra, trafikantin Elvis Rroshi!

Por dokumenti i dates 20.2.2017 me firma dhe vula deshmon dhe e nxjerr cullak Ramen ashtu siç; eshte mashtrues ordiner dhe i paskrupull qe perdor postin per te mashtruar qytetaret!