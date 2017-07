Elvana zbulon bashkëpunëtorin e radhës dhe nuk është Ledri Vula, por një yll ndërkombëtar (Foto)

Ajo po xhiron klipin e saj të ri dhe ndërkohë që të gjithë menduan se do të ishte Ledri Vula bashkëpunëtori i radhës i këngëtares, Elvana sapo na e zbuloi vetë dhe nuk bëhet fjalë për reperin shqiptar. 30 vjeçarja do të vazhdojë bashkëpunimet me producentin Poo Bear i cili këtë herë e ka bërë bashkë këngëtaren shqiptare me një yll botëror, Sonny John Moore i njohur si Skrillex.

Ky i fundit është një producent muzikor amerikan, Dj, këngëtar, autor këngësh dhe një multi-instrumentist. Si duket xhirimet po bëhet në det dhe seç kemi një ide që pas Jonas Blue edhe Elvana do t’i tregojë bukuritë shqiptare botës nëpërmejt klipit të saj.