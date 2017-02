Elvana merr sot një urim special për ditëlindje (Foto)

Gjithmone te tilla, gjithmone keshtu dhe gjithmone bashke! Ji e forte sic te njoh , origjinale sic di te jesh dhe lumtur sic do zemra jote dhe imja bashke deri sa te behesh 100 Vjec ! Gezuar Ditelindjen , my Love !

A photo posted by Opera singer (@migenagjataofficial) on Feb 2, 2017 at 3:41pm PST