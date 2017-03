Elmi Reçica: PDK do t’i fitojë zgjedhjet, nuk kemi vija të kuqe për asnjë parti

Tweet on Twitter

“PDK-ja nuk ka vija të kuqe për askënd, nuk ka kufizime siç nuk ka pasur asnjëherë. Por PDK-ja od të del fituese në zgjedhje dhe pastaj do t’i zgjedhë partnerët në bazë të programit”, ka thënë Reçica për lajmi.net.

Ndërsa, duke komentuar deklarimet e disa subjekteve politike për vijat e kuqe me partitë në pushtet, Reçica ka thënë se nuk është në rregull që partitë që nuk e kanë të sigurt hyrjen në Kuvend të flasin për vija të kuqe.

“Besoj që nuk është në rregull që partitë që nuk dihet as nëse do të jenë në Kuvend mandatin e ardhshëm të flasin për vija të kuqe. Një kriter do të duhej të ishte që cilado parti politike që vepron dhe funksionon në Kosovë ta njeh Kushtetutën dhe simbolet shtetërore”, ka shtuar Reçica.