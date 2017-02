Ekonomia: As thelbi, as dukja kurrë si sot

Pak ditë më parë Ministri i Financave të Shqipërisë theksoi se qeveria kishte arritur të gjitha objektivat e vendosura me FMN-në dhe programi u mbyll me sukses. Për kujtesë në vitin 2014 qeveria jonë nënshkroi një marrëveshje që në terma financiar ishte e favorshme për ne: 330 milion euro kredi me normë interesi në atë kohë 1.13%, që maturohet pas 13 vitesh dhe që për 4 vitet e para nuk duhej paguar asnjë këst mbrapsht.

Çdo Ministër Financash do të ishte dakord të kishte këtë burim financiar me normë kaq të favorshme interesi që në ditët e para të ardhjes në pushtet kombinuar me ekspertizën dhe reputacionin e FMN-së për të implementuar programin e vet qeverisës. Në kushtet e turbullta të financave ndërkombëtare Ministri i asaj kohe Ridvan Bode menaxhoi njëkohësisht kosto të lartë të marrjes hua, zgjerimin e investimeve publike në infrastrukturë, presionin dhe vëmendjen për të mos rritur borxhin publik mbi 60% të PBB-së dhe më e rëndësishmja pa rritur taksat për bizneset dhe qytetarët. Përkundrazi, nxiti investimet në vend duke përjashtuar nga TVSH shumë prej makinerive dhe pajisjeve të importit dhe duke përjashtuar pagat deri në 30 mijë lek nga tatimi i të ardhurave personale.

Pavarsisht kësaj fakt mbetet që në vitin 2013 detyrimet ndaj bizneseve (arrears) dhe mos-rimbursimi në kohë i TVSH-së u shndërruan në faktor frenues për ecurinë e mëtejshme të ekonomisë. Ndaj çdo ministër i përgjegjshëm financash do të ishte në dilemë mes: rritjes së borxhit por jo të taksave, rritjes së taksave por jo të borxhit apo të shkurtimit të shpenzimeve për të shlyer detyrimet e prapambetura pa prekur taksat apo borxhin. Ajo që bëri qeveria e re ishte rritja e njëkohshme: e shpenzimeve publike, e borxhit publik dhe e taksave. Së pari, pavarësisht retorikës së Kryeministrit Rama se e gjeti arkën e shtetit bosh dhe s’kishte lek për investime” shpenzimet publike u rritën në vitin 2014 duke arritur 31.3% të PBB-së në vitin 2014 nga 28.2% që ishin në 2012.

Nga ana tjetër u ndoqën politika agresive në transformim të shesheve apo të rrugëve nacionale të cilat nuk sollën rritje punësimi, pagash, apo rendiment më të lartë në prodhim të ekonomisë sonë. Sipas INSTAT paga reale u rrit me 0% në vitet 2014-2015-2016. Në fakt në planin e nënshkruar me FMN thuhet “do të ngrijmë pagat për punonjësit dhe nuk do të rrisim pensionet”. Teksa këtu i ka qëndruar besnik marrëveshjes qeveria nuk ka realizuar asgjë për shtresat në nevojë.

Në marrëveshje shkruhet shprehimisht se “për të luftuar ndikimin e rritjes së taksave mbi disa grupe vulnerabël do të ofrojmë mbështetje të synuar ushqimore për personat në nevojë ( subvencionim të gjysmës së TVSH së paguar për ushqime bazë) si dhe (gjysma e TVSH-së së energjisë së paguar do të subvencionohet.”) Teksa shpenzimet u rritën shtresat e varfëra u futën në sitë në procesin e pastrimit të “skemës së ndihmës ekonomike” ku mbi 20.000 familje u përjashtuan dhe u bë më e vështirë për të përfituar atë.

Të dhënat tregojnë se pagesa e papunësisë u ul nga 0.8 miliard lek në 2013 në 0.6 në 2015 dhe nga ndihma ekonomike nga 19.4 në 17.7 miliard lek. Për më tepër ndryshimi i kostos së energjisë elektrike preku direkt familjet e varfëra me vendimin e ERE-es në 2015. Përsa i përket punësimit të dhënat nga INSTAT flasin për një papunësi në nivelin 15.9% në 2013 dhe 17.1% në 2016.

Pra shpenzimet publike pavarësisht rritjes në total si përqindje e PBB-së nuk sollën asnjë përmirësim social të vendit. Së dyti, qeveria për të përballuar rritjen e shpenzimeve rriti taksat. Por kjo nuk ishte ideologjike. Për të ndjekur idetë e tij për shpenzime pa bërë asnjë sakrificë qeveria zgjodhi të rrisë taksat për të tri vitet e para në pushtet. Por sipas FMN-së Shqipëria përfundoi me “taksat më të larta në rajon por me rendimentin më të ulët fiskal.” Të dhënat tregojnë se për vitin 2014-2015 të ardhurat tatimore ishin 24% dhe 23.8% e PBB-së ndërkohë që Serbia me taksa më të ulta arrin të mbledh 33% të PBB-së.

Përveçse mos realizim të të ardhurave rritja e taksave e bëri ekonominë tonë më pak konkurruese me rajonin dhe nga ana tjetër solli rënie të incentivave për të investuar e konsumuar në ekonomi. Kreditimi në 2015-2016 pati një rritje të papërfillshme dhe në vitin 2015 konsumi ra për herë të parë që nga viti 1998. Taksat dhe presioni fiskal u rritën por përgjegjshmëria e Ministrisë së Financave jo. Buxheti i vitit 2016 dhe ai vitit 2015 janë riparë dy herë me ulje. Sipas FMN-së mos realizimi i buxhetit në 2015 ishte sa 2.5% e PBB-së me larta në mesataren e gabimeve të bëra ndër vite nga Ministria e Financave që përçoi rreziqe për buxhetin e vendit. Sipas FMN-së këto gabime të mëdha në parashikim të ardhurash janë të paprecedenta për ekonomi të tjera në rajon.

Të jesh Ministër Financash nuk do të thotë të jesh kontabilist i mirë. Ndaj kjo mungesë aftësie për të kuptuar ekonominë solli më pas një panik të paprecedent të Ministrisë së Financave duke shpallur “luftën anti-informalitet.” Mbi 100 mijë vizita, me mijëra inspektor të angazhuar, gjoba e kohë në kurriz të biznesit dhe sërisht asgjë nuk u përmirësua në mbledhjen e të ardhurave në vend ndërkohë që shpenzimet rriteshin u gjithashtu dhe borxhi. A ishin detyrimet e prapambetura një pretekst për të mbuluar plane të tjera? Sic pamë më sipër qeveria vendosi të rriste taksat për të rritur të ardhurat por nuk uli shpenzimet qeveritare.

Për më tepër zhvilloi një projekt të zgjerimit të huamarrjes publike. Përvec 330 milion euro nga FMN qeveria e re Rama ka patur një ndihmë të paprecedentë financiare nga Banka Botërore. Nga viti 2014 deri në fund të 2017 qeveria Rama po zhvillon projekte me vlerë 1 miliard dollar me Bankën Botërore. Më e fundit është kredia për projektin një vjecar me vlerë 70 milion dollar për Zhvillimin e Politikave të Konkurrueshmërisë. Vetëm ky projekt është sa dyfishi i kredisë që mori Ministri i Financave Bode në vitin 2013. Ky projekt në fund do rekomandojë reforma që synojnë të rrisin konkurrueshmërinë e vendit nëpërmjet përmirësimit të regjimit të investimeve, bërjes më të lehtë të aktivitetit të biznesit dhe lehtësimit të tregtisë. Nga ana tjetër në 2015 ne rinovuam eurobondin duke marrë 450 milion euro hua nga 300 milion që ishte nevoja për rifinancim në tregjet ndërkombëtare. Për më tepër kosto e marrjes hua është bërë gjashtë herë më e ulët sesa në vitin 2013.

Mungesa e kredidhënies për bizneset dhe konsumatorët në Shqipëri, norma të ulëta të bankës qendrore ka bërë që bankat të japin kredi qeverisë dhe ajo të shes borxh bono me normë 1% nga 6.5% që ishte në vitin 2013. Asnjëherë nuk ka qenë më lirë. Mjafton të kujtojmë se në vitin 2011 Eurobondi ynë arriti një normë mesatare interesi (yield) prej 12.4% duke reflektuar kushtet e vështira të tregjeve financiare Europiane më shumë sesa problemet reale të ekonomisë sonë. Me zgjidhjen e çështjes “Grexit” norma e interesit ra në 5.4% në vitin 2013 dhe vijoi të përgjysmohet më tej në vitet në vazhdim. Ndaj kur qeveria e re vendosi të marr borxh 330 milion euro nga FMN mund të kishte shlyer brenda në një harku kohor prej 3 vitesh me mirëmenaxhimin e shpenzimeve publike, me koston e ulur të shërbimit të borxhit dhe mbledhjen e taksave cdo detyrim të prapambetur apo TVSH të prapambetur. Pas tërë këtyre politikave të ndërmarra të qeverisë së majtë ne kemi stok borxhi që arrin në arrin në 1.067 miliard lek ( 9 mujori i parë 2016) ose 1.3 miliard euro të shtuara nga fundi i vitit 2013.

Borxhi u rrit nga 62% e PBB-së në 2013 në 72.2% të PBB-së në vitin 2015. Ajo që është akoma më shqetësuese është fakti se qeveria është justifikuar se për shkak të mungesës së parave i duhej të jepte me koncesion apo privatizonte rrugë e shërbime të tjera publike. Me të njëjtin argumentim thotë se do të japë me koncension dhe 1 miliard dollar të tjera investime për vitet e ardhshme. Por këto politika nuk janë detyrimisht “value for money” sic ka pranuar dhe Ministria e Financave në letrën e dërguar FMN-së.

Në fakt borxhi mund të jetë dhe më i lartë në rast se përfshihen koncesionet e dhëna ndër vite nga qeveritë shqiptare. Kushtet e programit ishin: konsolidimi fiskal, përmirësimi i menaxhimit të financave publike që të mos krijohen më detyrime të reja në të ardhmen (26 milion euro detyrime të prapambetura të krijuara në 2016) , uljen e kredive me probleme në sektorin financiar (vazhdojnë të jenë në të njëjtin nivel si në 2013). Kjo qeveri nuk është ideologjike e nuk është e qartë në politikat e saj ekonomike. Ajo shumëzon shumë gjëra me hiç. Ndaj tyre nuk diskutohet dot. Siç thoshte Sartori “kundër marksizmit mund të diskutohej; po kundër hiçit nuk diskutohet dot. Kur e majta e videolplazmuar do të fitojë, atëherë të gjithë do të kemi telashe të mëdha.” Videoplazmimi te ne ka ndodhur po të kujtojmë fjalët e Ministrit Ahmetaj se “janë krijuar mbi 300 mijë vende të reja pune.”

Nga Besart Kadia