Ekonomia e hapur dhe armiqtë e saj

Nga Emanuel Bajra

Ditë për ditë lexojmë lajme nga më të ndryshmet se si globalizmit po i vjen fundi, se si ekonomitë globale të dikurshme kanë bërë kthim duke u ambientuar në ekonomi lokaliste të koncentruara më tepër në prodhim të brendshëm për eksporte sa për promotimin e bashkëpunimit ndërkufitarë, ose kur dëgjojmë izolacionizmin e thellë që administrata Trump prejudikon për ekonominë gjigante amerikane.

Gjitha këto i lexojmë gjithandej.

Por askush nuk po merret edhe aq fort me trendet e ndryshimeve që shtyjnë ekonomitë globale të ndërlidhen krejtësisht ndryshe. Ndryshime të cilat vijnë në konsideratë vetëm atëherë kur ato bëhen edhe fakt i kryer. Facebook, Apple, Google, Amazon e shumë tjera u shndërruan në pjesë të valës së parë të këtij shekulli të një ekonomie të re. Ekonomi që në qendër të vëmendjes ka ‘interaksionin’ për interesa të konsolidimit të kapitalit si dhe shërbimit sa më të mirë të shoqërisë nëpërmjet rritjes së horizonteve grupore sociologjike dhe lumturisë vizuele. ‘Gig economy’ po e quajnë disa qarqe rrjetin e bizneseve të ndërmarrësisë që në qendër të vëmendjes kanë pikërisht idenë se zhvillimi I aplikacioneve, platformave sociale si edhe ‘mobilitetit’ të konsumatorit e bëjnë të pa mundur që ekonomitë lokale të jenë në gjendje ti rezistojnë tendencave për adaptim dhe fleksibilitet.Më shumë se 6 muaj më herët kompania e njohur e transportit urban ‘Uber’ e njohur si pionere e kësaj valës së re të ‘gig-ekonomisë’, u padit në gjykatat Evropiane nga vetë punëtorët e sajë për arsye se ajo I punësonte shoferët pa ndonjë kontratë të mirëfilltë për mbrojtjen e të drejtave të veta në punë. Një gjykatë në Spanjë vendosi që Uber duhej të pajiste të gjithë vozitësit e sajë me kontrata pune përderisa gjykata civile në Londër morri gati të njëjtin vendim në mbrojtje të punësuesve duke I bërë të pa mundur Uber kundërshtimin e këtyre vendimeve ligjore.

Jo shumë ditë pas këtyre intervenimeve ligjore, drejtori I përgjithshëm I kompanisë Uber u detyrua të tërhiqej për arsye të diskriminimit në punë që I kishte bërë punëtorëve të tijë por në brendësi të gjithë kësaj katrahure që po ndodhte në Uber ishin edhe problemet e pa zgjidhura të brendshme ku menaxherët drejtues ishin në konflikt gati konsistent me drejtuesit kryesorë të kompanisë pasi që rreziku nga paraqitja e një varianti të ri të një kompanie të re do ta kishte bërë të mundur humbjen e monopolit që kjo kompani ka në treg tash-për-tash. E gjithë kjo tregon se kompanitë ndërmarrëse që futen në kuadër të ekonomisë së re kanë probleme fundamentale dhe strukturore. Ato së pari nuk operojnë brenda suazave të ‘vjetra’ konvencionale të tregut të punës dhe se objektiv kryesorë të tyre kanë ekzistencën dhe marxhinën e madhe të përfitimeve pa marr parasysh kushtet me të cilat fuqia punëtore ballafaqohet. Kompanitë sikur Uber e justifikojnë ekzistencën dhe suksesin e tyre në saje të rritjes enorme të mundësive që robotika dhe inteligjenca artificiale do të jenë ndër dy sfidat e mundshme prej të cilave Uber do të përfitojë edhe më shumë. Pra në një mënyrë a tjetër gig-ekonomia nuk i adreson çështjet reale të kohës moderne por ajo I zgjidh vetëm kërkesat e përkohshme të aty-për-atyshme të konsumatorit.

Një ditë mbase, duke parë trendet nga të cilat shumë nga ekonomitë globale ndjekin, vetë ne konsumatori do të shndërrohemi në klasa e luftëtarëve që do ta sfidojë ekonominë e re pasi që ajo nuk sjell asgjë të mirë për ne. Armiqtë e kësaj ekonomie gradualisht do të bëhemi ne sepse vetë konteksti social dhe nevojat ekonomike na bëjnë të pa mundur që një sistem I të ardhurave elementare universale të jetë I mjaftueshëm për të na siguruar një të ardhme të mirë për të gjithë. Gig ekonomia nuk është asgjë tjetër përpos se frymë e re e një kapitalizmi që mundohet të mbijetojë.