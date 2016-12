Eklipsi i pamundur i “The Sun”

Nga Petrit Kuçana

“The Sun” ka tentuar të eklipsojë sërish diellin e shqiptarëve të Britanisë dhe jo vetëm, me një shkrim investigativ, ku tregohet sesi shqiptarët po furnizuakan me armë edhe… Britaninë. Ky shkrim tabloidi, “çuditërisht” (koincidence mjaft interesante) erdhi vetëm pak ditë pasi media britanike (duke përfshirë edhe “The Sun”) dhe më gjerë, e patën si lajm të parë një talent të jashtëzakonshëm shqiptar Adnan Januzaj.

Pas Rita orës ai mbetet ambasadori më i shkëlqyer i shqiptarëve në Britani, duke i kaluar caqet e miliona tifozëve “të djajve të kuq”.

Besohet se shqiptarët e Britanisë janë “të imunizuar” tashmë nga shkrimet e tilla e madje “esenca” e gjellës së “The Sun” duket sikur i bën ata ta perceptojnë si shaka të ftohtë, pasi së pari janë të bindur që të njëjtën “mikpritje” do të kishin “investigativët” britanikë nëse do të shkonin në çdo vend të Ballkanit, pa përjashtuar këtu edhe vendet anëtare të gjirit të ngrohtë evropian…

Gjithsesi ata zgjedhën Shqipërinë pasi, le të themi fillon me A (Albania), (duke mos cenuar në asnjë rrethanë hapësirën e mundshme të perceptimeve të tjera në lidhje me shkrimin)

Ndërsa lexojnë këtë shkrim u duket se është e njëjta ndjesi që përfiton si atëherë kur dikush të pyet; “vërtet shqiptar je?…” të shoqëruar me buzëqeshjen e pazëvendësueshme që shkon në harmoni të plotë me klimën ishullore.

Është mbase ai perceptim që vjen pas një shikimi “të vrenjtur” të një filmi qoftë edhe hollivudian, ku personazhet kryesorë janë stisur të jenë shqiptarë…

Shkrime të tilla në të vërtetë nuk i “traumatizojnë” më shqiptarët e këtushëm, që gjithnjë e më tepër janë të ndërgjegjshëm për misionin e jashtëzakonshëm që kanë në përditshmërinë e tyre, si ambasadorë të kulturës dhe të vlerave shqiptare. Gjithsecili prej mërgimtarëve të këtushëm është krenar dhe mburret për Ritën e Adnanin, ashtu si për mijëra e mijëra rita dhe adnanë (sidomos të brezit të ri) që po rriten anekënd Britanisë.

Gjithnjë e më shumë imazhi për shqiptarët po ndryshon dhe nuk ka reklamë të BBC-së CNN apo ndonjë media tjetër , që mund të thyejnë 100 copësh perceptimin e tablosë që mund të krijohet nga ndonjë shkrim “i rastësishëm” i ndonjë tabloidi, sesa puna dhe kontributi i gjithsecilit prej nesh në jetën e përditshme.

Gjithnjë e më tepër britanikët po thonë (dhe do të thonë), që shoku apo shoqja ime e universitetit është shqiptar/e, që shoku/shoqja e punës është shqiptar/e, e do të thonë që mësuesja ime është shqiptare, që pedagogu im është shqiptar, që avokati, llogaritar etj etj dhe pse jo edhe punëdhënësi im është shqiptar.

“Nëse mërgimtarët shqiptarë të Britanisë arrijnë çdo ditë të përmbushin misionin e tyre, si ambasadorë të kulturës dhe vlerave shqiptare, shkrime të tilla nuk kalojnë as… kufijtë e shijes së një “english breakfast” …

Në këtë mënyrë nuk ka tabloid me shkrimet “nga më të rastësishmet e mundshme” që mund të eklipsojë shqiptarët e Britanisë dhe më gjerë.