Diku ne nje skaj te Shqiperise, tek nje femije u ngjiz nje enderr, per te qene avokat.

Mbase ai femije kurre nuk do ta besonte se nje dite kjo enderr do te realizohej ne metropolin britanik, madje te punonte per kompani prestigjioze ne Londer.

Ndiqni rrefimin e Eduard Alia ne Udhetimi im nga Petrit Kuçana

Proud to be The Albanian