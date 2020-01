Janë publikuar pamjet e armë më të re amerikane. Është gjenerali Dynamics Ordnance and Tactical Systems, i cili ka ndarë një video të re të shkurtër në Twitter, ku shfaqet arma revolucionare e një tjetër brezi, ose NGSW-AR.

General Dynamics është duke zhvilluar dy versione të NGSW për këmbësorët dhe njësitë e afërta luftarake. NGSW-AR do të zëvendësojë armën automatike të skuadrës M249, dhe NGSW-R (pushka) do të zëvendësojë karabinën M4.

NGSW është planifikuar për vitin 2021 ose 2022. Versionet e armës kanë për qëllim të jenë të pajisura me teknologji të sofistikuar, si llogaritja balistike, aftësitë inteligjente të shënjestrimit dhe përcjelljes, komunikimi pa tel dhe aftësitë e avancuara të kamerave.

NGSW do të kombinojë fuqinë e zjarrit dhe gamën efektive të një mitralozi me saktësinë dhe ergonominë e një pushke, duke dhënë përmirësime të aftësive në saktësi dhe diapazon. Arma do të jetë me peshë mjaft të lehtë.

Ushtarët do të përdorin NGSW-AR kundër objektivave të afërta, të mesëm dhe të largëta në të gjitha terrenet dhe kushtet.