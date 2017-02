A e dini pse çdo tastierë ka ‘gunga’ të vogla në butonin ‘F’ dhe ‘J’?

Tweet on Twitter

Çdo tastierë ‘QWERTY’ ka gunga të vogla në tastet “F” dhe “J. Kjo është arsyeja.

Ka ta bëjë me komoditetin. Tastierat në makinat e hershme të shkrimit ishin të radhitura në mënyrë alfabetike.

Krijuesit menduan se kjo do ta bënte më të lehtë gjetjen e shkronjave në tastierë, transmeton Gazeta Express.

Por njerëzit e panë se kjo formë është joefikase. Njëri nga projektuesit origjinal, Christopher Latham Sholes, e riradhiti tastierën në radhitjen ‘QWERTY’ që e njohim sot.

Me një “.” aty ku do të shkonte R dhe me palët e shkronjave që përdoren më së shumti si “ST” – të vendosura larg njëra-tjetrës.

Gishtat e përdoruesit pushojnë në shkronjat “ASDF” dhe “JKL”. Kjo quhet “rreshti shtëpi”. Dhe gungat janë vendosur tek “F” dhe “J” për të treguar se ku është rreshti shtëpi dhe ku t’i vendosni gishtat tregues.

Ata që shkruajnë gjatë gjithë kohës me tastierë i përdorin këto gunga për të naviguar shpejtë në tastierë pa shikuar poshtë.