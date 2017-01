Dy fytyrat e Vuçiqit”: Shihni çfarë shkruajnë mediat gjermane për të dhe incidentin e trenit

Tweet on Twitter

Gazetari i të përditshmes “Frankfurter allgeimeine Zeitung” Michael Martens shkruan për “Dramën hekurudhore në Kosovë”, me fjalët se “disa trena e arrijnë qëllimin e vet edhe pa arritur në destinacionin e parashikuar”.

Pas incidentit me trenin, në Beograd po dëgjohen klithje lufte.

“Presidenti i shtetit, Tomislav Nikoliq ka kërcënuar me dërgimin e ushtrisë serbe në Kosovë. “Dërgimi i trupave speciale në kufi nga ana e qeverisë së Kosovës është një shenjë se shqiptarët duan luftë”, tha ai.

Por në Serbi ekziston vetëm një politikan i cili e respekton Nikoliqin – vet Nikoliqi!

Serbët janë mësuar ndërkohë që deklaratat e presidentit të tyre t’i shohin si një kohë e keqe kur ke dhembje barku.

Por në këtë çështje është i përzier edhe Vuçiqi, i cili vendosë për të gjitha gjërat në Beograd.

Ai e ka ndalur trenin e nacionalizmit serb dhe e ka kthyer në Beograd, por i ka kërcënuar shqiptarët me paralajmërimet e fundit.”

“Vuçiqi ka marrë vesh se shqiptarët gjoja kanë vendosur lëndë shpërthyese në hekurudhë. Eksplozivi nuk është gjetur, por paralajmërimi ka dhënë efektet e veta. Vuçiqi u tregua si një lider që kujdeset për deeskalimin e gjendjes. Por pushteti i Vuçiqit funksionon ndryshe. Vuçiqi ka dy fytyra: ekziston një version i tregimit për trenin për bashkësinë ndërkombëtare, ku ai paraqitet si politikan pragmatik, që vërtetë edhe di të jetë. Por ekziston edhe Vuçiqi tjetër, për përdorimin e brendshëm, ku politikën e interpreton në një formë permanente nacionaliste”.

Autori i tekstit në FAZ rikujton se linja hekurudhore mes Serbisë dhe Kosovës është hapur kaherë.

Në këtë linjë qarkullojnë normalisht trenat dhe nuk janë ndalur kurrë nga policia e Kosovës.

Një tren normal nuk do të binte në sy fare, por ky i tanishmi po.

Gazeta “Danas” e ka quajtur këtë incident si një farsë që ta kujton kohën e pushtetit të Millosheviqit.

“Kaq larg ndoshta nuk duhet shkuar, por ky veprim i Vuçiqit nuk ishte i mirë”.

Ende nuk ka paqe të qëndrueshme

Kryeredaktori i portalit “Telepolis” Florian Rechler shkruan: “Jo vetëm Afganistani, Iraku, Libia dhe Siria janë vende në të cilat ende ka luftë edhe pas ndërhyrjeve ushtarake. Për suksesin e ndërhyrjeve ushtarake pas Luftës së Ftohtë, të cilat shpesh quhen ndërhyrje humanitare, mund të flitet edhe me rastin e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, në vitin 1999. Në këtë luftë për herë të parë kanë marrur pjesë edhe trupat gjermane, pas Luftës së Dytë Botërore”.

“Së bashku me ministrin e Mbrojtes, Rudolf Scharping, ministri i Jashtëm Joscha Fisher asokohe thoshte se Jugosllavia me presidentin Sllobodan Millosheviq ka përgatitur spastrime etnike në Kosovë. Ata flisnin për planin “Patkoi”, ekzistenca e të cilit mund të dëshmohet vështirë, si dhe për masakrën e Reçakut… […] NATO e ka mbështetur njësinë paramilitare UÇK. UÇK ishte si një trupë tokësore që ka mbështetur bombardimet nga ajri. Bombardimeve të NATO-s u kanë paraprirë luftimet mes UÇK dhe ushtrisë jugosllave. UÇK ka larguar me dhunë nga Kosova shumë serbë…”, shkruan Telepolis.

“Edhe 17 vjet pas stacionimit të NATO-s në Kosovë, ndarjes së Kosovës nga Serbia, shpalljes së pavarësisë (2008)… në këtë rajon ende nuk ka paqe të qëndrueshme mes shqiptarëve dhe serbëve”. /DW/