“Dueli i Vitit”, Krasniqi përballë Abraham

Zyrtarizohet sfida e radhës për boksierin shqiptar, i cili do të ndeshet në një duel prestigjioz pasi 29-vjeçari i lindur në Junik sfidon tre herë kampionin e botës. Zyrtarizmi i kësaj sfide Haxhi Krasniqi kundër Arthur Abraham, ka tërhequr vëmendjen e opinionit sportiv në Gjermani, pasi bëhet fjalë për një duel të peshave super të mesme kualifikues për gjerdanin prestigjioz WBO që aktualisht e mban meksikani Gilberto Ramirez.

Sipas organizatorëve, fituesi i duelit Krasniqi- Abraham do të sfidojë pikërisht boksierin meksikan në Las Vegas brenda vitit 2017. Krasniqi do të punojë për këtë duel me trajnerin Magomed Shaburov, ish trajner i kampionit të botës Felix Sturm. Boksieri shqiptar Robin Haxhi Krasniqi numëron 50 ndeshje në arenë si profesionist me 46 fitore dhe 4 humbje.

Në krahun tjetër, 37-vjeçari Abraham i lindur në Armeni mban pasaportë gjermane dhe në karrierën e tij numëron 50 sfida me 45 fitore dhe 5 humbje. Ai ka një karrierë të pasur si kampion bote në peshat e mesme dhe dy here kampion bote ne kategorinë super te mesme. Përballja do të zhvillohet në datën 22 Prill në Gjermani.