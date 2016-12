Tweet on Twitter

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, po vazhdon të mbajë koncerte në vende të ndryshme ku suksesi vazhon të jetë pjesë e përditshmërisë së saj.

“Room for 2”, është kënga e fundit nga Dua e cila korri sukses të madh.

Në rrjetin social Instagram, Dua ka publikuar një fotografi në të cilën shihen qirinjë të ndezur me inicialet e këngëtarit me famë botërore, George Michael, i cili ndërroi jetë me 25 dhjetor të këtij viti, në moshën 53 vjeçare.