Dr. Shyqyri Haxha, me projektin që po sfidon NASA-n

Miranda Keqaj

“Atdheu është gjëja më e shtrenjtë në jetë”. Këtë ndjesi dhe dashuri kaq të madhe mori me vete kur u largua nga Kosova në vitin 1992. Të qëndrosh jashtë vendit për 23 vite nuk qënka edhe aq e lehte sidomos kur përballesh me shumë gjëra njëkohësisht edhe pse ndjenja e atdheut është të mos largohesh nga ai kurrë.

Studimet bachelor për Inxhinieri, i mbaroi në Universitetin e Kosovës në Prishtinë në vitin 1992 me dallimin “Distinction”. Dr Shyqyri Haxha ishte një nga njerëzit me aktiv në Unionin e Studentëve nga viti 1989-1992. Ai ishte arkëtar i kryesisë se Unionit të pavarur në nivel Universitar, union i cili luftonte kundër pushtetit okupator serb. Data 27 qershor i vitit 1991 shënon edhe “Grevën e Urisë” nga Unioni i Studentëve dhe ku kryetar në atë kohë ishte Mehe Ukaj e më vonë Fisnik Çukaj. Fisnik Çukaj dhe Shyqyri Haxha kanë qënë studentët me të pandashëm që ndihmuan në organizimin e lëvizjes së Unionit te studentëve kundër regjimit okupator serb. Masat e rrepta të ndërmarra nga pushteti serb në vitin 1991 bënë që të gjithë studentët të largoheshin nga universiteti. Kur e panë që nuk mundën të ktheheshin më as në shtator, u pa e nevojshme që mësimin ta organizonin në shtëpi. Dr Shyqyri Haxha ishte i vetmi i cili përfaqësonte edhe studentët në Këshillin e Arsimëtarëve. Ai sëbashku me Fisnik Çuken u bë organizatori kryesor ku së bashku me Sindikatën e Profesorëve zhvilluan mësimin nëpër shtëpi në Kosovë. Atëherë një ndihmesë të madhe morën gjithashtu edhe nga, levizja gjithepopullore LDK-ja e cila gjithashtu kishte ndihmuar këto aktivitete sëbashku me disa anëtarë të LPK-së që në atë kohë ishte në ilegalitet. Për shkak të këtyre aktiviteteve Shyqyri Haxha, u përndjek nga pushteti serb dhe si rrugë të vetme shpëtimi, pa largimin nga Kosova. Familja e Shyqyri Haxhes ishte bastisur nga forcat Serbe mbi 12 herë gjatë vitit 1993-1998. Babai i Shyqyri Haxhës, Rexhep Haxha (i ndjeri i cili ndrroi jetë në 26 korrik 2016 në Londër) ishte burgosur pikërisht në kohën kur u sulmua komandanti legjendar Adem Jashari. Bahriu dhe Veseli, dy vëllezërit e Shyqyri Haxhës ishin arrestuar në vitin 1998. Bahriu arriti që tu shpëtonte forcave serbe dhe arratiset në male dhe i bashkangjitet UCK-së. Shyqyri Haxha arriti të largohej nga Kosova falë ndihmesës së madhe që mori nga vëllai i tij Bahri Haxha i cili sot është dëshmor. Duke qënë se vëllai i tij Bahriu ishte një njeri nga studentet kryesor që ndihmoi në Logjistikë e ndihmoi atë me dokumentacionin e nevojshëm. Ai arriti të arraratisej ndërsa vëllai i tij Bahriu që mbeti pas në Kosove u vra me 2 maj 1999 nga pushteti serb. Përpara se të vinte në Britani, Dr.Shyqyri Haxha u njoh me vështirësi të tjera në shtetin gjerman. Kur e pa që nuk mund të jetonte me tutje në atë vend sepse të gjitha proçedurat për të ishin mbyllur pasi Gjermania aso kohe i kthente refugjatët në Beograd, u desh të largohej edhe nga Gjermania. Duke parë veten kaq të rrezikuar vendos të niset për në Britani të Madhe. Shtet të cilin e falënderon për një mikpritje dhe një strehim të jashtëzakonshëm. Një shtet për të cilin shprehet se i ka shpëtuar jetën atij dhe familjes së tij. Në këtë vend ai gjeti një pranim shumë njerëzor dhe mbi të gjitha ky vend i hapi dyer të reja me anë të mundësive të shumta që i ofroi.

Sapo erdhi në Britani nga etja e madhe që kishte për dije filloi menjëherë disa kurse të gjuhës dhe ato ne fushën e teknologjisë së informacionit, që kishin të bënin me programim e gjuhëve të ndryshme kompjuterike. U regjistrua për Master në City University për “Information Technology” ku specializimin e vijoi në fushën e “Kontroll Inxhinierie”. Përpara se të përfundonte studimet i ofruan mundësine e një burse të plotë doktorature që ishte edhe grada më lartë e vitit akademik. Doktoratura u sponsorizua nga Ministria e Mbrojtjes dhe që ai arriti që ta përfundonte në një afat rekord. Ende pa e përfunduar i ofruan që të jepte leksion në Kent University, duke filluar kështu karrierën akademike. Ka qëndruar për 7-vite si ligjërues e në të njëjtën kohë punonte edhe në Industri të Telekomit. Ka punuar si konsulent i Telekomit në një kompani të fuqishme në Londër. Momentalisht i është kthyer edhe një herë botës akademike. Kur mendon për vështirësitë që ka kaluar, të cilat nuk kanë qënë të pakta, sepse nuk ishte e lehtë të ndërmerrje një rrugëtim në fazat e para të martesës e mbi të gjitha në një moshë shumë të re, si ai dhe bashkëshortja e tij, shpesh herë e gjitha kjo tingëllon frikshëm qoftë edhe kur thuhet, jo më kur gjatë tregimit i shfaqen të njëjtat seri sikur atë ditë në të cilën i kishte përjetuar duke i ngjallur po të njëjtin emocion. Kur erdhi në Britani, e kuptoi se ishte vetëm sepse nuk kishte asnjëri që do të mund ta ndihmonte apo qoftë edhe ta drejtonte kështu që atij iu desh që të merrte përsipër të gjitha mbi shpatullat e tij. Strehimi i familjes, gruas dhe dy fëmijëve të tij u bë edhe sfida më e madhe për të. “Të duash Atdheun-thotë Shyqyri Haxha- duhet të duash edhe popullin tënd.’’ E kjo realizohet duke qënë më bashkëpunues e jo duke qënë të përçarë e të xhelozojmë njëri-tjetrin. Dashuria për atdheun dallon nga individi në individ. Është vërtetë për të ardhur keq që pjesa më e madhe e të rinjëve në Kosove mezi presin që të largohen nga Kosova dhe Shqipëria, kurse Shqyri Haxha në anën tjetër mendon se, po të kishim liderë të vërtet që e duan atë vend, të gjithë një ditë duhet të kthehemi dhe të kontribojmë për vendin tonë. Kurrë nuk është vonë të kthehemi, varet edhe nga lideri që është në krye të vendit. Shpesh herë duket që këta “përfaqësues” po e largojnë atdheun dhe po e privatizojnë atë. Në momentin e parë që gjërat do të fillojnë të ndryshojnë për mirë, pra që secili të marrë meritat dhe postet që i takojnë apo edhe të lejohen, ata që munden të lejohen të punojnë për atdheun e tyre. Sot për sot në institucionet e Kosovës është instaluar koncepti i të paditurit, servilizmit, pakurrizorit dhe kjo e ka sjellë Kosovën buzë greminës.

Sot për fat të keq dominon antivlera. Natyrisht, këto gjëra janë instaluar nga lidershipi i paditur i cili mund të mbijetojë vetëm në një rreth të tillë. Një shkencëtar si Shyqyri Haxha e ka me të drejtë të mos i bëhet rob askujt. Ai merret me shkencë dhe shkencën e tij e bën sikurse e gjithë bota por pyetja lind se pse nuk munden këta liderë të jenë në krye të shtetit dhe të qeverisin sikurse e gjithë bota qeveris? Nuk ka krenari me të madhe për një djal shqiptar nga Drenica e Azem Galicës që të punojë si akademik dhe të ndihet krenar me punën e tij dhe vendlindjen e tij si vendelindje por nuk ndihet aspak krenar me atë çfarë momentalisht po ndodhë në Kosovë. Aktualisht po punon për të realizuar një projekt ose nje inovacion në bashkëpunim me kompani që këtu punon me Ministrinë e Mbrojtjes dhe kanë vendosur marrëdhënie afatgjata me këtë kompani. Kanë arritur që së bashku me këtë kompani, një nga më prestigjiozet në Britani, me këtë projekt në një lloj forme ti bëjnë konkurencë edhe NASA-s. Është një projekt që po punon në nje ekip me luadrot më të fuqishme në Britani të Madhe. Ka kuadro në ekipin e tij, të cilët kanë marrë edhe çmime nga Mbretëresha e Britanisë së Madhe. Ndihet shumë krenar që ka arritur të themelojë këtë ekip. Kanë fitur gjithashtu fonde sidomos për studentët sepse ka 6 studentë të doktoraturës dhe të gjithë financohen nga industria. Qëllimi i këtij projekti është më shumë konfidencial dhe nuk mund të tregoje detaje. Ky projekt deri më tani ka ecur shumë mirë dhe janë pothuajse në fazën finale. Këtë eksperiment e ka zhvilluar së bashku me studentët e tij, pra janë në fazën finale të demostrimit të atij koncepti të ri të cilin e kanë propozuar. Një mesazh shumë të rëndësishëm që jep Dr Shyqyri Haxha është që shqiptarët të organizohen dhe të punojnë bashkë me një sinqeritet origjinal duke lënë mentalitet e vjetra lokaliste por të përkrahim njëri-tjetrin pa rezerva. Në ekip nuk është me rëndësi që të tregohet sa i aftë je si individ por me rëndësi është të jesh bashkëpunues dhe përkrahës i fuqishme i ekipit. Integrimi në shoqërinë perëndimore ku aktualisht po jetojmë është shumë me rëndësi pasi gjenerata jonë ka shumë mundësi që ndihmojë gjeneratën e re dhe të kontribuojmë më shumë për vendin tonë. Kemi një gjuhë shumë të bukur, një vend të mrekullueshëm dhe duhet të ndihemi krenar për këtë. E krenar ndihemi vetëm kur arrijmë sukses në një ambient konkurues dhe ndihmojmë vendin tonë.