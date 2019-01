Ish-kryeministri Sali Berisha, shkruan në një postim në Facebook se është vetëdorëzuar Klement Balili, i njohur ndryshe si “Eskobari i Ballkanit”. Berisha i referohet një mesazhi nga qytetari dixhital, i cili thekson se Balili është nisur drejt Tiranës.

“Dorëzohet Klement Balili! Qytetari dixhital informon. Përshëndetje doktor vetëdorëzohet Kelment Balili në Prokurorinë e Krimeve të Renda ai është nisur drejt Tiranës me Rigels Balilin”, – shkruan Berisha.

Avokati i Balilit, Baftjar Rusi ka bere me dije per TCH, se klienti që mbron është paraqitur vetë në Polici.

Ndërkohë që mësohet se ai ndodhet aktualisht në ambientet e policisë së Shtetit, në shoqërinë e avokatit tjetër, Theodhori Sollaku.

Balili, i njohur edhe si “Eskobari i Ballkanit” akuzohet nga prokuroria për trafik ndërkombëtar droge në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.

Ai ka qenë person në kërkim nga policia shqiptare prej më shumë se dy vitesh dhe nuk është vënë në pranga, ndonëse policia ka organizuar disa herë aksione për gjetjen e tij.

***

“Policia Shqiptare ka finalizuar sot një operacion të gjatë, të ndërlikuar dhe shumë të rëndësishëm për dorëzimin e Klement Balilit, pas një procesi operativo-gjurmues në bashkëpunim me shërbimin sekret shqiptar dhe me partnerët tanë”.

Gjatë një konference për shtyp, Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj u shpreh se , “nga sot, Policia Shqiptare merr në duart e saj njërin nga personat më të kërkuar në Shqipëri dhe përtej saj, ndërsa qytetarët dhe partnerët e vendit tanë marrin jo vetëm një lajm të rëndësishëm, por edhe një mesazh shumë të qartë për Shqipërinë që duam.

“Arrestimi i sotëm është një rezultat shumë domethënës për drejtësinë në Shqipëri dhe një provë e qartë se Policia e Shtetit është në një nivel krejt të ri gatishmërie për t’u përballur në emër të ligjit dhe të njerëzve të zakonshëm të këtij vendi, e gatshme dhe e aftë për të kaluar në një fazë të re dhe vendimtare në luftën kundër krimit të organizuar”, tha Lleshaj.

Po ashtu, sipas tij, “Policia e Shtetit ka marrë sot një tjetër rezultat të merituar të kapërcimit historik në në aftësinë e saj goditëse”.

“Zbatimi me konsekuencë nga qeveria shqiptare e një politike transformuese në raportet e e shtetit me krimin dhe e një lufte pa kompromis kundër krimit të organizuar, po e ngushton përditë e më tepër hapësirën e veprimit për të gjithë ata persona apo grupe që në rrugën e antiligjit bënë shumë të këqija për dekada me radhë”, tha Lleshaj.

Me gjithë rëndësinë e jashtëzakonshme që ka operacioni për arrestimin e Klement Balilit, Lleshja nënvizoi se, “Policia e Shtetit dhe agjencitë e tjera me përgjegjësi për sigurinë e vendit dhe për zbatimin e ligjit, e dinë mirë se operacioni vazhdon dhe se forca goditëse e ligjit, gjerësia dhe thellësia e tij do të njohin intensitet të ri edhe me të tjerë që do të shkojnë prapa hekurave”.

“Kam edhe një mesazh të qartë nga dita e sotme: Rruga e vetme, e arsyeshme, që mbetet për të gjithë ata që janë vënë përballë ligjit është vetëm bashkëpunimi me drejtësinë. Një tjetër rrugë më të mirë për ta nuk ka dhe nuk mund të ketë”, shtoi Ministri i Brendshëm.

Qeveria Shqiptare, Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit dhe të gjitha agjencitë e tjera të këtij vendi, sipas tij, “sot janë më shumë se kurrë të inkurajuara dhe të motivuara për të vijuar luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si parakushtin bazë për të përmirësuar jetën e qytetarëve, sigurinë dhe dinjitetin e Shqipërisë dhe për të mundësuar progresin e shpejtë drejt integrimit europian”.

“Balta dhe histeria e politikës me krimin, jo vetëm s’na ndalin, por na motivojnë edhe më shumë”, tha Lleshaj.

I pyetur mbi vetëdorëzimin e Balilit, Lleshaj sqaroi se “për këdo që njeh sadopak punën operative gjurmuese dhe natyrën e operacioneve të tilla për ndalimin e personave të këtij karakteri, do të jetë e qartë që kurrë nuk mund të ketë një dorëzim vullnetar të një personi të kriminalizuar në këtë nivel, drejt stacioneve të policisë”.

Procesi, tha ai, “është rezultat i një operacioni të gjerë dhe të thellë, të ndërlikuar, në bashkëpunim dhe me partnerë të Shqipërisë, të cilët kanë mundësuar që personi në fjalë të dorëzohet në Policinë e Shtetit”.

Ndërkohë, sipas Ministrit të Brendshëm, Lleshaj, “Klement Balili ka sigurinë për zhvillimin e një procesi të drejtë ligjor”.

***

“Arrestimi i Klement Balilit është një hap i madh përpara në luftën kundër krimit të organizuar dhe një nga operacionet më të sofistikuara policore që ka vazhduar për muaj të tërë”.

Kështu deklaroi sot Kryeministri Edi Rama, duke përshëndetur operacionin për arrestimin e Klement Balilit.

“Klement Balili prapa hekurave një hap i madh përpara në luftën kundër krimit të organizuar dhe një përgjigje kuptimplotë, për të gjithë qentë që lehin, ndërkohë që karvani do të ecë me vendosmëri përpara. Urime për këtë rezultat Ministrit Lleshi, Policisë së Shtetit dhe SHISH”, tha Rama.

Po ashtu, Kryeministri ironizoi edhe “kazanin që zien për vetëdorëzimin”, ndërsa shtoi se “vetëdorëzimi është thjesht realizimi me sukses i një operacioni të strukturuar”.

“Hahaha, çfarë kazani që zien për vetëdorëzim, duke e nxjerrë sikur Klement Balili u ndal tek dera e policisë pas një shëtitje në pedonalen e Delvinës. Ky është një nga operacionet më të sofistikuara policore që ka vazhduar muaj të tërë. Vetëdorëzimi është thjesht realizimi me sukses i tij”, shtoi Kryeministri.