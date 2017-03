Dorëzat glamuroze të Lirika Matoshit

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Disenjatorja Lirika Matoshi u bë e njohur në botën e modës për kreativitetin dhe disenjet e veçanta të qorapave rrjetë / fishnets.

E gjitha filloi ne Instagram, ku Lirika në llogarinë e saj publikonte fotografi të qorapave rrjetë nga ku mori shumë vemendjen, madje edhe të revistave më të mëdha botërore të cilat shkruan për kreativitetin e saj të veçantë.

Tani Lirika ka prezentuar koleksionin e dorezave unike të punuara nga vetë ajo.

Do ndalemi tek një pjesë tjetër shumë e bukur e disenjimit të Lirikes, siç janë dorëzat! Detaj të gjitha të punuara me dorë, gurë, rruaza, rrjeta, shirita dekorues të kombinuara me një krativitet tashmë unik dhe identifikues për punën e saj. Dorëzat ende mbesin pjesë e rëndësishme e pamjes, aq më shumë kur janë të bëra nga Lirika!

Teksa shikon kreacionet e Lirikës ke ndjenjën që do vishje secilin prej tyre! Dhe kush nuk do donte të kishe kaq glamuar në paraqitjet që bënë!