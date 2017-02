Dje mbushi parlamentin me banditë, sot bërtet vetting-u !

Rama mbushi Partinë Socialiste me banditë dhe kriminelë dhe i solli në parlament. Nuk u mjaftua me kaq, në zgjedhjet lokale të 2015-ës mbushi edhe bashkitë me të tillë elementë kriminal. Ky që mbushi partinë, parlamentin dhe bashkitë me kriminelë do të pastrojë drejtësinë?!!!

Rama pasi u bë padron i Partisë Socialiste, u bë padron i qeverisë, parlamentit, kryeredaktor i medias, dhe tani kërkon drejtësinë dhe të gjitha institucionet e pavarura në vend. Kryeministri ka mbi një vit e gjysëm që sa herë i plas ndonjë skandal thotë:-vettingu, vettingu, reforma. Të jetë aq i sinqertë për reformën në drejtësi kryeministri?

Askush nuk e beson këtë! Është nga të vetmit kryeministra që ka patur Shqipëria deri më sot, përjashto Mehmet Shehun, që është e provuar se për të luajaliteti kushtetues nuk ekziston si koncept. U provua me reformën në drejtësi, e nisi për t’i marrë të gjitha nën kontoll, nuk i eci falë këmbënguljes së opozitës dhe aleatit me të cilin bashkëqeveris. Është e provuar se merr dhe kërcënon personalisht në telefon gjykatësit apo prokurorët. Nuk mjaftohet vetëm me kërcënime nëpërmjet telefonit, por edhe publikisht sa herë i jepet mundësia i kërcënon.

Nuk dua të them se njerëzit që përfaqësojnë sistemin e drejtësisë janë engjëj, asfare nuk them një gjë të tillë, por kryeministri i një vendi demokratik duhet të ketë minimalisht një etikë përsa i përket ndarjes së pushteteve. Kryeministri ynë nuk njeh ndarje pushtetesh. Median e kontrollon pothuajse plotësisht, gjyqësorin e kërcënon çdo ditë me vetting, ekzekutivin e ka vetë në dorë, legjislativin e ka mbushur me kriminelë, kjo është ndarja e pushteteve nën pushtetin e Edi Ramës. Kërcënon Europën se nëse nuk na hapin negociatat ne mund të biem nën influeca ruse. E në fakt po të shohësh mënyrën se si qeveris dhe kontrollon gjithçka, bindesh se modeli i tij është Putinizmi.

Çfarë bën ndryshe Putini nga Edi Rama? Asgjë! Ka grupin parlamentar të partisë së tij më të kriminalizuarin dhe më pa nivel që ka patur parlamenti ndonjëherë. Askush aty nuk ka mendim të tijin personal, por llomotisin në çdo dalje publike refrenin e shefit të tyre- vettingu, vettingu, e kupton se kontrolli i tij mbi të vetët është absolut. Ashtu siç kontrollon të vetët, kërkon të kontrollojë çdo institucion tjetër në vend, edhe opozitën po të mundet! Pasi nuk mundi dot të shtinte në dorë plotësisht mekanizmat e kontrollit të drejtësisë, i është turrur institucionit të Avokatit të Popullit. Ky kryeministër që çirrej kur ishte në opozitë se Berisha po i merrte të gjitha! Në fakt edhe në këtë rast del që Berishën e akuzonte për të gjitha ato që vetë do të bënte kur të bëhej kryeministër.

Deri më sot nuk është provuar që një prokuror apo gjykatës të thotë se Berisha më ka kërcënuar në telefon, ky e bën sa herë mundet. Berisha në vitin 2011, institucionin e Avokatit të Popullit ia la opozitës ta zgjidhte. Të gjithë e mbajnë mend “garën” që zhvillohej në PS për përzgjedhjen e kandidaturës. E dërgoi në parlament dhe Berisha ia votoi, ia dha opozitës. Avokati i Popullit është institucion rekomandues, pra vetëm rekomandon, nuk ka asnjë mundësi ekzekutive, Rama as këtë nuk e lëshon kur është vetë në pushtet. Ky është rasti tipik për të treguar se sa sovjet është në konceptet e ndarjes së pushteteve dhe luajalitetit kushtetues.

Nuk lëshon asgje, edhe Presidentin e Republikës do ta zgjedhë vetë, ndonjë Edi Ramë me flokë, ose e lëshon vetëm për aleatin e tij qeverisës, dhe vetëm për atë personalisht, jo për ndonjë emër tjetër që vjen nga partia e tij. Pra e jep vetëm për të hequr qafe një individ, jo për ndonjë gjë tjetër. Britmat e kryeministrit dhe gjithë enturazhit të tij- vettingu, vettingu, dhe nga ana tjetër tentativat për të kapur çdo institucion, janë dëshmi se praktikisht ky ka rënë nën influencën sovjete dhe putiniste. Parrulla- “Të gjitha në duart e sovjetëve”, tani bëhet- “Të gjitha në duart e rilindasve”