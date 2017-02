DJ i njohur italian, racist ndaj Ermal Metës: “Nuk është faji im që ke lindur në Shqipëri”, përgjigja e këngëtarit shqiptar fenomenale

Sulme e kundërsulme midis Ermal Metës, shqiptarit që u rendit i treti në festivalin e Sanremos me këngën “Vietato morire” dhe DJ të njohur italian, DJ Aniceto.

Ka qenë ky i fundit ai që ka nisur polemikat me anë të shkrimeve raciste në profilin e tij në Twitter, ku shprehet:

“Mund të ishte edhe Fiorello, por më duket e pavend që Sanremon ta fitojë një ekstrakomunitar”.

Ka qenë e menjëhershme përgjigjja e Ermalit, i cili e ka cilësuar mendimin e DJ-it si një budallallëk.

Por nuk është mbyllur me kaq, pasi të dy kanë vazhduar me kundërpërgjigjet.

“I dashur Ermal Meta, e kuptoj arrogancën e fituesit, ama nuk është faji im se ke lindur në Shqipëri”, – koment nga DJ Aniceto, i cili e ka bërë këngëtarin të kthejë një përgjigje edhe më të ashpër, duke e krahasuar atë me testikujt.

“Nëse do të zhvillohej një kampionat bo**, ti do të renditeshe i dyti. E di përse? Sepse je një bo**! – shkruan Ermali, koment i cili ka shkaktuar shumë të qeshura te ndjekësit e tij.

Gjithsesi, pavarësisht mendimit të DJ Aniceto-s, performanca e Ermal Metës në Sanremo është vlerësuar shumë dhe renditja i treti mes emrave të mëdhenj të muzikës italiane ishte më se e merituar. /Blitz.al/