Edhe ditën e sotme studentët do të protestojnë para parlamentit për të kërkuar plotësimin e 8 kërkesave. Mësohet se sot do të jetë dita e fundit e protestës për këtë vit, për t’u rikthyer sërish në janar me protesta më masive.

Studentët kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë protestat edhe në janar nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre, ndërsa e kanë konsideruar si manovër për të shuar protestën e tyre paktin për Universitetin të propozuar nga qeveria.

“Takimet e Ramës janë të shtirura. Shiten sikur bëhet takim me studentët, pasi studentet nuk pranojë dialog. Studentët e thanë edhe para Ramës se nuk ka dialog. Pakti për Universitetin, mendoj se janë manovra për të shuar protestën. Bojkoti do vazhdojë edhe në janar. Do qëndrojmë deri sa të marrim zgjidhje për kërkesat tona”, është shprehur një prej studentëve.

***

Në bulevard janë dhunuar dy studentë nga policia, protestuesi: Po ushtrohet terror

Teksa sot po mbahet dita e fundit e protestës së studentëve, për tu rikthyer në janar, një student ka denoncuar se mbrëmjen e djeshme 4 studentë janë marrë nga policia. Madje sipas tij dy prej të cilëve janë dhunuar. Nga ambientet jashtë kryeministrisë, studenti tha se ai do të vazhdojë të qëndrojë, ndërsa bërit thirrje që në orën 17:00 të bashkohen edhe qytetarë të tjerë.

“Dje në mbrëmje ka ndodhur ajo që pritej prej shumë ditësh, policia ka marrë 4 protestues, ku dy prej tyre janë dhunuar. Një gazetar që ndodhej këtu tek ne ju sekuestrua telefoni dhe ju fshinë videot.

Në një moment që un ndodhesha në studion e zotit Zheji, këtu kishin ardhur disa persona që flisnin në emër të studentëve dhe thoshin që protesta ka mbaruar. Unë do të vijoj protestën.

Sot në orën 17 i bëj thirrje të vinë të na bashkohen. O do shuhen këta, o do shuhemi ne. Ne do të qëndrojmë deri në plotësimin e kërkesave. Kush do të shkojë të bëjë pushim le të shkojë.

Një pjesë e mirë e studentëve janë të lodhur nga një protestë e gjatë, një pjesë i janë drejtuar familjeve, kështu që ne kemi vendosur ta mbyllim për momentin, por jo të mbyllim kauzën. Kauza është për gjithë studentët dhe për gjithë qytetarët”, tha ai.