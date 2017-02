Disa mënyra për të larguar ngjyrën e flokëve nga lëkura

Sepse sado e kujdeshme që të tregoheni, gjithmonë do të ikë pak bojë në pjesën e ballit, sipër veshëve dhe mbrapa tyre. Megjithatë ka disa mënyra për të shpëtuar njëherë e përgjithmonë.

Janë katër produkte që mund t’i keni në shtëpi dhe që e largojnë bojën shumë shpejt.

Me një peshqir që nuk e përdorni, ose me pambuk. Pasi ta lagni me pak baby oil fërkoni pjesën që është bërë me bojë, me lëvizje rrethore, derisa boja të fillojë të largohet. E njëjta gjë vlen edhe për vajin e ullirit dhe produktet e demakijazhit. Ndërsa në rastin e vazelinës, vendoseni në pjesët e bëra me bojë, lereni disa minuta dhe më pas fërkojeni me një peshqir.

Dhe mos harroni, herën tjetër që do të lyeni flokët, aplikoni vazelinë në perimetrin e kokës, në mënyrë që të largoni më lehtë njollat e bojës.