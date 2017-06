Tweet on Twitter

Uki foli për fillet e karrierës së tij në muzikë dhe projektet e reja muzikore që do të sjell.

Ndër të tjera ai foli edhe për raportin me Blero Muharremin me të cilin ka edhe një këngë të përbashkët me titull “Ta ha gojen”.

Ndiqeni videon e mëposhtme dhe kuptoni çka thotë Uki për Bleron.