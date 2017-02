Deputeti i Malit të Zi, Shkreli, me këtë demarkacion Mali i Zi i merr territor Kosovës! Nuk ka asnjë arsye të ndodhë kjo!

Deputeti shqiptar në Mal të Zi, Luigj Shkreli ka thënë që çështja e demarkacionit duhet të rishikohet edhe një herë. Sipas Shkrelit, duhet që komisionet ndërkombëtare ta shqyrtojnë edhe një herë këtë çështje, në mënyrë që të mos jetë pengesë në të ardhmen, ka thënë Shkreli, në emisionin “Ballë për ballë” në Klan Kosova. “Kemi folur edhe për demarkacionin dhe ka pasur atmosferë të ‘gufuar’ për këtë punë, pasi që çështja e demarkacionit po i vihet kusht Kosovës që të ec përpara, e pikërisht kemi edhe kushtin e liberalizimit të vizave”, tha ai. “Është interes i Ballkanit dhe interes i Kosovës dhe Malit të Zi që të mos kenë dilemë në lidhje me çështjen e Demarkacionit. Duhet edhe një herë të ulen komisionet me element ndërkombëtar, amerikan dhe të shqyrtohen të gjitha faktet dhe të mos jetë kjo pengesë në të ardhmen”.

Sipas tij, duhet të rishikohet edhe një herë çështja e demarkacionit dhe duhet të dalin me fakte të sigurta. “Duhet që demarkacioni të mos bëhet peng dhe çështje politike dhe të mos i shërbejë si arma më e fortë politike. Mali i Zi nuk ka asnjë arsye që të marrë territor nga Kosova”.

“Në Mal të Zi është grupi i ekspertëve që merret me këtë punë, dhe Mali i Zi nuk e ka ngritur kaq në nivel të lartë çështjen e demarkacionit”, ka thënë deputeti Shkreli në Klan Kosova. SHQIPTARI.eu