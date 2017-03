Deklarata tronditëse: Dy shtete të Ballkanit para shkatërrimit

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dy vende të Ballkanit janë para shpërbërjes ndërsa tre të tjera janë në krizë të thellë politike, ka deklaruar dje ministri i jashtëm i Sllovakisë, Mirosllav Lajçak.

Sipas tij, ky është konkluzioni nga vizita e përfaqësuese së lartë të Unionit, Federika Mogerinim në Ballkan, prej ku ajo është kthyer e frustruar. Ai ka thënë se nuk mundet që këtyre vendeve ballkanike t’u sigurojnë menjëherë anëtarësim në BE, por duhet të bindin Unionin që procesi i zgjerimin të BE-së duhet të merr dinamikë të re.

“Zonja Mogerini është kthyer shumë e frustruar nga turneu i saj ballkanik, por për këtë do të bisedojmë sot në mbledhjen e ministrave, është fakt që Bashkimi Evropian nuk është më partner serioz në procesin e zgjerimit. Ne jemi tërhequr nga Ballkani sipas të gjitha fakteve, ndërsa shohim se cilat janë pasojat nga kjo pozitë e jona. Aty kemi dy vende që janë para shpërbërjes, ndërsa tre vende që janë në krizë të thellë politike. Ndërsa kjo është për arsye se ne si BE nuk e përmbushim rolin tonë”, ka deklaruar Lajcak, një ekspert me përojë në cështje te eintegrimit dhe ato europiane