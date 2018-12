Presidenti amerikan Donald Trump ka përshëndetur qeverinë shqiptare për vendimin e saj për të dëbuar ambasadorin e Iranit në Shqipëri dhe një tjetër diplomat Iranian, të dyshuar si të përfshirë në aktivitete terroriste. Në një letër dërguar Kryeministrit Edi Rama, presidenti Trump e falenderon “për përpjekjet tuaja të palëkundura duke iu kundërvënë Iranit dhe duke iu kundërpërgjigjur veprimeve e përpjekjeve të tij destabilizuese për t’u mbyllur gojën disidentëve anembanë globit. Udhëheqësia e treguar nga ju me dëbimin e Ambasadorit të Iranit nga vendi juaj është shembull i përpjekjeve tona të përbashkëta për t’i treguar qeverisë iraniane se veprimet e saj terroriste në Evropë dhe përreth botës do të kenë pasoja të rënda”, shkruan presidenti amerikan, duke shtuar se “Shqipëria ka qenë gjithmonë një mike e madhe e Shteteve të Bashkura dhe unë mirëpres rritjen e partneritetit tonë, ndërsa ballafaqohemi me çështjet e shumta të rëndësishme që të dy vendet tona hasin”.

Teksti i letrës u publikua nga ambasada amerikane në Tiranë e cila gjithashtu përgëzon “Qeverinë e Shqipërisë për arsye se ndërmori veprime kundër regjimit iranian për komplotin e tij terrorist në tokën shqiptare, duke kërcënuar sigurinë evropiane”.

Njoftimi për vendimin e qeverisë shqiptare, u bë i ditur dje nga Ministria e Jashtme sipas së cilës dy diplomatët iranianë u shpallën të padëshiruar, pasi dyshohen të jenë përfshirë në aktivitete që cënojnë sigurinë në vend. Vendimi për shpalljen e diplomatëve iranian si të padëshiruar – sqaroi më tej Ministria e Jashtme shqiptare – është marrë në konsultim me vendet aleatë, për shkak të aktivitetit të tyre në Shqipëri në kundërshtim me statusin e tyre diplomatik”.

Vendimi u përshëndet që mbrëmë nga Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo. “Përgëzoj dëbimin nga kryeministri Rama të dy agjentëve iranianë, që planifikuan sulme terroriste në Shqipëri. Vendet europiane kanë parandaluar tre komplote iraniane të planifikuara vetëm këtë vit. Bota duhet të qëndrojë e bashkuar për sanksionet ndaj regjimit të Iranit, deri sa ai të ndryshojë veprimtarinë shkatërrimtare”, shkroi Sekretari e Shtetit, në një status në Twitter.

Edhe Këshilltari i presidentit Trump për Sigurinë, John Bolton sipas të cilit me vendimin e tij, kryeministri Rama “u tregoi udhëheqësve të Iranit që mbështetja e tyre për terrorizmin nuk do të tolerohet. Ne jemi përkrah zotit Rama dhe popullit shqiptar teksa ata kundërshtojnë sjelljen e padëshiruar të Iranit në Europë dhe në gjithë botën” shkroi zoti Bolton.

***

Dëbimi i ambasadorit të Iranit në Tiranë, Gholamhossein Mohammadnia ka sjellë reagimin zyrtar të Teheranit.

Deri më tani ka vetëm një deklaratë të zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Bahram Ghasemi. Në emër të qeverisë së Teheranit, ai fajëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për dëbimin e dy diplomatëve iranianë nga Shqipëria. Ata dhe vende të tjera, sipas Teheranit zyrtar, kanë punuar për të dëmtuar marrëdhëniet e Iranit me vendet europiane.

Agjencia zyrtare e lajmeve IRNA citoi zëdhënësin e Ministrisë së Jashtme iraniane, Bahram Ghasemi që thotë se Irani ka respektuar gjithmonë marrëdhëniet e përzemërta me Shqipërinë duke respektuar të gjitha rregullat e këtij vendi europian bazuar në parimet e politikës së jashtme të Iranit.

Përgjigjja vjen për akuzën shqiptare se dy diplomatët iranianë kishin kryer aktivitet në kundërshtim me statusin e tyre diplomatik. Sipas Ministrisë së Jashtme të Iranit, Shqipëria është bërë një viktimë e rastësishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe disa grupeve terroriste. Ai thotë se SHBA dhe Izraeli po punojnë për të shkatërruar marrëdhëniet mes Iranit dhe vendeve evropiane dhe se Shqipëria nuk duhet të lejojë të tjerët të diktojnë marrëdhëniet e saj me Teheranin.

Facebook Forum