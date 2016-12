Darka me Ramën dhe Tahirin, drejtorët presion mësuesve për të shkuar në festë

Tweet on Twitter

Mësuesit e qarkut të Tiranës ishin ftuar në një darkë sonte nga Kryeministri Edi Rama dhe ministri i Brendshëm Saimir Tahiri me rastin e festave të fundvitit.

Pritja u zhvillua në një restorant në zonën e Linzës, mirëpo ka patur edhe pakënaqësi ndaj kësaj darke.

Një mësuese ka denoncuar në Syri.net se ka patur presione nga drejtuesit për të mos munguar gjatë aktivitetit me Ramën dhe Tahirin.

Sipas denoncimit, drejtorët e shkollave u bënin presion mësueseve dhe mësuesve për të qenë të pranishëm.

Gjatë fjalës së tij, Kryeministri Edi Rama tha se mësuesit nuk përdoren më nga politika gjatë fushatave të partive.

“E ndërkohë mjafton të shikojmë se nuk ka më mësues në Shqipëri, pavarësisht se për kë votojnë, që jetojnë me ankthin se javën tjetër do të merren dhe do të hidhen gjetkë, të transferuar pa arsye, ose vetëm nga arsyet e mosarsyes së parasë, së partisë, miqësisë, tarafit, ose të flaken fare nga puna, për t’u zëvendësuar nga dikush tjetër.

Sot nuk mbyllet më një shkollë për të dalë dhe për të pritur kryeministrin, apo për të çuar nxënësit në fushata elektorale. Nuk cenohet më një mësues për arsye të bindjeve të veta dhe sot vazhdon edukimi në vazhdim i mësuesve në të gjithë Shqipërinë, për të rritur kapacitetet e tyre”, u shpreh Kryeministri.

Ndryshe nga çfarë përpiqet të shesë në publik Kryeministri, e vërteta është krejt tjetër, sipas denoncimit të mësueses.