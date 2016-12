Daçiç zhgënjen serbët: Mos prisni që Trump të na kthejë Kosovën

Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Daçiç është shprehur se fitorja e Donald Trump ne Shtetet e Bashkuara është diçka pozitive, por përsëri asnjë nuk duhet te prese qe ai t’ia ktheje Kosovën Serbisë.

“Fitorja e Trump do të thotë se Serbia do të ketë mundësi më të mira sesa gjatë administratës së Obamës dhe Clinton, sepse Trump ka bërë të ditur një qasje të ndryshme të SHBA-së ndaj krizave botërore dhe mendon se nuk duhet të përfshihet në të gjitha duke vepruar si xhandar i botës. Dhe ai përmend shpesh si shembuj Ballkanin dhe bombardimin e Serbisë. Por nuk duhet të presim ndryshimet që përmenden në media si p.sh ai që Trump do t’i kthejë Kosovën Serbisë.”

Ne intervistën dhene per nje televizion lokal, Daçic ka përmendur se miku i tij me i mire personal është Sergei Lavrov, duke theksuar se per çdo problem qe ka mjafton t’i beje atij nje telefonate. Ministri i jashtëm serb ka deklaruar se vendi i tij është ne pozicionin me te favorshëm ne rajon dhe se ka siguruar arritje te mëdha.