Reperi Cozman shihet se është një veturë shumë të shtrenjtë dhe nuk ka treguar asgjë më shumë se çka nënkupton me këtë foto.

Mirëpo, janë fansat e shumë të tij që kanë treguar se Coz po vjen me një këngë të re që do quhet ‘Yamborghini’ e që padyshim që do jetë një nga hitet e tij.

Detaje të tjera nuk dihen por Cozi do rikthehet fuqishëm me këtë projekt!