Petrit Kuçana

I

Nuk dihet se cili është numri i mërgimtarëve shqiptarë, (studentë ose jo) që kanë mbetur nëpër shtete apo kufinj shtetesh. Mbase as pamjet e atyre të mbetur nëpër dogana sapo janë gjendur në tërritorin e republikës, nuk janë plotpërmbushëse më shume se fjala e kryeministrit se jemi në luftë dhe shteti s’mund të bëjë asgjë për shqiptarët jashtë territorit. Në keto kushte nuk qenkërka e mundur që të zbatohet neni 8 i kushtetutës. A mund të ishte AirAlbania zgjidhje për të gjithë ata që kanë mbetur për shkak të situatës “të mbërthyer” dhe pa asnjë mbështetje nëpër shtete të ndryshme pa asnjë mbështetje? Kjo situatë lehtësisht vërteton se mbetemi jetimë të mëdhenj nga shteti shqiptar. Sikur të ishin të disponueshëm qoftë edhe ata numat emergjentë nëpër ambasadat shqiptare nëpër botë…

II

Covid 19, zbuloi edhe anën tjetër. Mjekë apo specialistë shqiptarë nga e gjithë bota po shfaqen nëpër ekranet televizive dhe në media në përgjithësi. Ana pozitive e kësaj situate mbetet pikërisht evindentimi i ketyre specialistëve nëpër botë, që në kushtet normale mbase nuk do të kontaktoheshin kurrë, qoftë edhe nga media.

Në shumë shtete të botës janë krijuar kabinete me specialistë pikërisht për shkak të situatës së Coronavirusit, por duket se shteti shqiptar nuk e ka parë të nevojshme. Në kontaktet e shumta që kemi patur, nuk na rezulton që ndonjëri prej tyre është kontaktuar nga qeveria shqiptare. A mund të ketë pasuri më të madhe kombëtare se doktorët e shkencave shqiptarë nëpër botë? A mund të shërbejë kjo situatë si leksion për qeverinë/të, për të patur parasysh specialistët shqiptarë të fushave të ndryshme?

III

Duket se Londra, Britania e Madhe, mbeti kështjella e fundit, që nëse nuk u dorëzua, u lëkund fuqishëm dhe vazhdon të lëkundet nga covid 19.

E mbase pjesa shqiptare që po përballet më së shumti (sidomos nëse masat do të shtohen) mbesin shqiptarët e palegalizuar në Britani. Nëse do të kishte një sugjerim-lutje-thirrje do të ishte për të gjithë ata që munden të ndihmojnë. Është për t’u përgëzuar secila iniciativë që ndërmerret për të ndihmuar gjithësecilin që ka nevojë. Shpresa Programme një organizatë e këtushme po i paraprin kësaj situate. Edhe në disa shtete të tjera janë parë të ndërmerren inicitiva të tilla. Çdokush mund të ndihmojë, me aq sa mundet. E një ditë do të kujtojmë se në motin e lig bëmë diçka…