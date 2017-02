Çlirimi ekonomik!

Nga Emanuel Bajra

Kisha pas dëshirë të mendoj që përderisa njerëzit të jenë të zënë me problemet e përditshmërisë së tyre, atje diku nga dikush në qarqet qeveritare kemi edhe aso lloj njerëzish që ia mendojnë të mirën vendit dhe punojnë, bëjnë mund ose tek e fundit edhe përpiqen që t’i adresojnë problemet e hallexhinjve.

Këta të fundit ndihen të jenë të injoruar e të lënë anash nga sistemi qeverisës. Ata mundohen që ditë përditë t’i gjejnë zgjidhje problemeve të veta në mënyrat që ata dinë.

Diku në disa vende të botës ata protestojnë dhunshëm ose në mënyrë paqësore, diku tjetër njerëzit organizohen në sindikata punëtorësh me objektiva sociale për tu çliruar nga skamja e papunësia, nën-stadardet jetësore e mungesa e perspektivës ekonomike për fëmijët e tyre.

Por, megjithatë një protestë këtu a një rrëmujë sociale atje ose kryengritje dikund tjetër nuk çon detyrimisht te zgjidhja e problemeve. Evidencë e kësaj të fundit që them është pikërisht Kosova e deri diku edhe Shqipëria. Njerëzit e lodhur të dy këtyre vendeve u patën ngrit në këmbë shumë herë për të bërë të mundur realizimin e aspiratave të tyre politike si edhe zgjidhjes së problemeve ekonomike në vend. Pa marr parasysh rritjes së këtyre pakënaqësive, jo shumë është arritur të ndryshohet në këto vende.

Por në një masë të konsiderueshme mund të them se i njëjti nyjë e Gordonit është i pa zgjidhshëm edhe në vendet e avancuara të botës perëndimore e më tej.

Pra dikotomia shtet-masë është shndërruar në një frazeologji aq e zbrazët saqë masat e bashkuara në një unitet kombëtarë tashmë nuk e kanë të vështirë të abstenojnë nga kompilimi i vlerave të veta kombëtare duke emigruar kështu në vende ku dinjiteti moral dhe ai material janë shumë më të përputhshme për ta.

Të mos flasim tashti për këtë plagë të kamotshme shqiptarësh që ka kaluar e është përjetuar ndër vite. Diaspora shqiptare nëpër botë është e dyta ose e treta për nga volumi i braktisjes së vendit të vetë në tre katër shekujt e kaluar përjashtuar këtu atë hebrenj si dhe numrin e madh të evropianëve që kishin kolonizuar kontinentin amerikan disa shekuj më herët.

Por si shumëçka në historinë njerëzore ka qenë pikërisht ekonomia dhe faktorët antropologjik që kanë vendosur fatet e popujve dhe kombeve dhe çdo evoluim demografik a politik përgjithmonë ka marrë formën e duhur në saje të pasjes ose mos pasjes kapacitete ekonomike e financiare, rregullimin social, natalitetin e mortalitetin, vënien në funksion të mekanizmave më të efektshëm në unifikimin e vlerave kolektive.

Tek ne, uniteti vlerave nuk ka evoluar sepse i kemi mbet besnik qenësisë sonë në saje të katandisjeve me fat ose pa të në historinë tonë politike.

Gjërat nuk qëndrojnë hiç më mirë edhe sot. Pa marr parasysh që zhvillimi i teknologjisë dhe avancimet në teoritë ekonomike dhe rritja e prosperitetit ekonomik, akoma për shqiptarët në Ballkan dhe për gjithë Ballkanin në përgjithësi prekja e vetme në prosperitet që ata kanë është pikërisht kjo ideja e rrejshme e një ekonomie të bazuar në premtime integrimesh dhe përdorimi i shkopit për të thyer kërbaçin. Pra asgjë kurrënjëherë nuk është arritur të konsolidohet si proces natyral i zhvillimit.

Ky trend nuk ka ndryshuar për disa shekuj, por tashti duhet të ndryshojë sepse momenti i zënies së hapit ka ardhur por gatishmëria për t’i ndërmarrë reformat e duhura gradualisht po rrëshqet nga dora.

Praktikisht në mënyrë që të arrihet deri te një formë e autonomisë individuale ekonomike nuk është edhe shumë e vështirë sepse individët janë të pavarur dhe ata marrin vendime individuale që strukturalisht lënë impakt edhe në shoqërinë e gjerë. Ta zëmë për shembull shëndetin e bizneseve tona, këto organizma aq të rëndësishëm për mirëqenien e njerëzve, kanë kohë që në Kosovë e Shqipëri modeli biznesorë të ketë evoluar në një drejtim totalisht të kundërt me interesat e konsumatorëve dhe mbrojtjen e tyre.

Antidotë e këtij fenomeni në SHBA po bëhet dita-ditës presidenti Trump me krejt politikat e tij ekonomike dhe legjislacionet kundërthënëse që ai ndermerrë, por po të shohim më thellësisht mund të kuptojmë që Trump u përgjigjet masave duke e luajtur rrolin e një kampioni të konsumatorëve dhe mbrojtës i hemorragjisë së vendeve të punës dhe rënia totale e industrisë së prodhimit në SHBA duke e mos lënë anash edhe frustrimin me klasën politike dhe establishmenti.

Kosovarët ndërkaq mbeten preh e një sistemi qeverisës që nuk po mundet dot të zgjohet nga pasiviteti i thellë funksional, endemia korruptive si edhe rraskapitja shumë vjeçare e një elektorati që nuk po ka zemër të mjaftueshme të kërkojë ndryshimin. Përderisa Shqipëria përballet me halle e probleme të tranzicionit pas atij të dekadës së kaluar dhe tranzicionit të vështirë të viteve 90-ta.

Por kjo nuk është veç sindrom i shqiptarëve , ky mbetet edhe peshë e rëndë për shumë kombe tjera në rajon të cilët ditë-për-ditë e shohin njëri-tjetrin si sfidues të ekzistencës së njëri-tjetrit duke harruar se fokusi i të gjithëve duhet të jetë çlirimi ekonomik, vetëdijesimi i nevojës që të gjithë popujt ballkanas kanë për prosperitet ekonomik dhe zhvillim.

Tashti me këtë trendin e fundit që kemi, duke marr parasysh traumat e luftërave të fundit, ndërskamcat që Serbia i vë shqiptarëve në Ballkan, kapaciteti vetë-shkatërrues i rajonit si edhe historia e njëzet e pesë vjetëve të fundit, na lë të kuptojë se ne kemi krijuar gjenerata të reja të njerëzve që ose do të dinë të pajtojnë të kaluarën me të ardhmen e të arrijnë çlirimin ekonomik ose të vazhdojnë zanatin e vjetër të trashëguar nga gjenerata pararendëse, e të mbeten skllevër të rendit të vjetër ekonomik dhe ndërvarësisë së lojtarëve të mëdhenj.