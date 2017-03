Çka mund të mësojmë nga një 102 vjeçare

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Karolina ka rrëfyer udhëtimin e saj në kohë

“Nuk do të kisha ndërruar asnjë ditë nga jeta ime. Unë kam jetuar një jetë të mrekullushme”, kur këtë e thotë dikush që ka gati 102 vjeç, me siguri paska jetuar një jetë pa gabime.

Karolina ka lindur me 1915 në New Jersey të Amerikës, dhe së shpejti do të festojë ditëlindjen e saj të 102-të.

Asaj i pëlqen gjithçka që lidhet me vitet e 50-ta dhe e pëlqen shumë Lady Gaga-n.

Më burrin e saj, italianin sharmant Frank ajo ka jetuar në Las Vegas dhe ka punuar në një kazino, deri në vitin 1981 kur burri i saj vdiq.

Ndërkohë në moshën e vonshme ajo u zhvendos në shtëpinë e pleqve se bashku me dy shoqet e saj, por ato të dyja ndërkohë kanë vdekur atje.

Kjo grua e moshuar nuk ka përdorur kurrë një smartphone dhe nuk e di as se si funksionon interneti. Megjithëkëtë ajo ka pranuar të përgjigjet për portalin gjerman në pyetjet e lexuesve.

Brenda pak orëve kanë arritur aq shumë pyetje kështu që pas një ditë është dashur të ndërpritet diskutimi.

Ja disa nga pyetjet dhe përgjigjet që kanë dal nga ky diskutim:

1: Çka i këshillon të rinjtë e ditëve të sotme?

-Kaloni më shumë kohë me njerëzit që doni. Kaloni më shumë kohë duke u marrë me aktivitete të ndryshme dhe bëni foto prej tyre sepse kujtimet janë të vetmet çka mbesin.

2. Çka të mungon më së shumti kur mendon burrin tënd?

-Në fakt shumë detaje, p.sh siç thërriste emrin tim kur ishte nervoz apo si përplaste këmbët në mes vete…

3. A do të kishe bërë diçka ndryshe?

-Jo. Nganjëherë dëshiroj të kem pasur fëmijë, sepse kur plakesh shumë shpejt ndihesh e vetmuar. Por përkundër kësaj kam shumë infermiere dhe njerëz që më rrinë afër.

4. Na përshkruaj një ditë të zakonshme, se si e kalon?

-Unë zgjohem në orën 10, pijë kafe dhe ha tosta apo vezë. Unë shikoj lajmet dhe pastaj dal jashtë apo pranojë mysafirë. Pasdite kalojë kohën në televizor dhe pas darkës, ha një akullore dhe më pas më zë gjumi në kolltukë.

-5. A ke një sekret për jetë gjatësinë tende?

-Jo , në fakt jo. Nëna ime ka vdekur rreth të 80-ve, babi rreth 60-ve ndërsa vëllau im rreth të 30-ve. Unë kam pirë shumë duhan, kam pirë shumë alkool dhe i dua haburgeret, pomfritin dhe gjërat e ëmblera.

6. Çka është e mira në moshën e shtyrë?

-Ti mund të hash çokollatë pa kufijë dhe askush nuk shqetësohet për këtë.

7. Cila është domethënia e jetës?

– Ti jepet jetës kuptim

8.Si e përballon se t’i ke mbijetuar përkundër gjitha shoqëve tua?

-Është e vështirë, të përballesh me vdekjen e shoqeve dhe me vdekjen e burrit. Por unë thjeshtë kujtoj kohen që kaluam së bashku.

9. Çfarë planesh për jetën ke pasur në moshën 21 veçare?

-Unë në asnjë rast nuk kam menduar se do të jetoja kaq gjatë. Palnifikoja të udhëheqja pompen e benzines të prindërve të mi dhe të martoja një burrë irlandez.

10. Dhe tani ndodhi diçka tjetër?

– Po tani njoha këtë italianin dhe nga aty e dija që jeta ime mund të jetë gjithçka tjetër pos normale.

11.Sa kanë ndryshuar njerëzit?

-Ti nuk mund t’i besosh me askujt. Sot gjithçka që është e rëndësishme është vetja ime dhe vetëm vetja ime. Askush nuk kujdeset më për tjetrin.

12. A e përdorni internetin?

-Jo. Këtë ja lë të rinjve. Unë dëshojë të thonë Presidenti Trump ka bërë një twiiter por në fakt nuk e di as çka është ajo.

13. Cila është kënga jote e preferuar në 100 vitet e fundit?

– ‘What a wonderful world’.